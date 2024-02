Mulher em transe: A Paixão Segundo G.H.

É uma longa história, a dos filmes que querendo ser sobre textos são os primeiros a ter medo de deixar o espectador a sós com um texto e com a sua expressão.

Há no Brasil um cineasta que anda há décadas a confrontar-se com textos literários, para invariavelmente descobrir que eles são duros como rochas e que, resistindo a toda a ilustração, é como rochas que devem ser filmados. Chama-se Júlio Bressane e infelizmente não é muito conhecido em Portugal, mas quem viu os poucos filmes dele por cá estreados, Erva do Rato ou Beduíno (que sendo quase “solos” de uma actriz têm também por aí um fortíssimo ponto de contacto com A Paixão Segundo G.H.), perceberá o que isto quer dizer.