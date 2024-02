Podcast. Ventura bateu palmas à troika e o eco fez Montenegro ganhar o debate

Na primeira vez que Luís Montenegro esteve frente-a-frente com André Ventura, nesta segunda-feira, no debate televisivo da RTP1, o líder da Aliança Democrática aproveitou confirmar a sua rejeição a um acordo pós-eleitoral com o Chega e colou Ventura ao seu passado como militante do PSD que até defendia Montenegro para líder do partido.

