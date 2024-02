São camélias, senhores! E Sintra dedica-lhes o fim-de-semana

A oportunidade é para admirar as “mais belas colecções de camélias de Sintra”. A garantia vem da Parques de Sintra, que organiza a 11.ª edição da Exposição de Camélias, em conjunto com “algumas das principais quintas e jardins da região”, na Abegoaria do Parque da Pena.

Ali estão reunidos nove expositores e uma montra cheia destas plantas, tornadas “ex-libris do Inverno sintrense” e musas inspiradoras de eventos como bailes ou festas.

Com as cameleiras no auge da sua beleza e esplendor, e os ares de uma Primavera antecipada no ar, é tempo de contemplar o que a natureza tem para dar. Os visitantes podem ainda ficar a conhecer os vencedores das três categorias a concurso (melhor espécie de camélia em exposição, melhor cultivar portuguesa de camélia em exposição e melhor núcleo de exposição) e enveredar por duas visitas guiadas a lugares com história na matéria.

A primeira é à Quinta de Mira-Mar, jardim privado também conhecido como Quinta de Vale Flor, e está marcada para sábado, às 16h. A segunda, reservada para domingo, às 11h, aponta ao Jardim das Camélias – iniciado por D. Fernando II no século XIX e distinguido, em 2014, como Jardim de Camélias de Excelência pela International Camellia Society – e à sua colecção que inclui “386 cultivares pertencentes a 37 espécies diferentes e 27 híbridos”.

Tudo para, salientam, “apoiar a divulgação deste património botânico e contribuir para a sua aproximação a um público mais vasto”.

A exposição está aberta das 11h às 17h (domingo abre uma hora mais cedo). A entrada é livre mediante aquisição de bilhete para o Parque da Pena – que, relembra a organizadora, tem acesso gratuito aos domingos e feriados, para residentes em Portugal. Já as visitas, têm um custo associado de 1€ e requerem marcação antecipada aqui.