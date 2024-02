Quarta na TV: Dior, Volta ao Algarve e Romy & Alain: Os Noivos Eternos

CINEMA

O Próximo a Marcar Ganha

Disney+, streaming

Nas qualificações para o Mundial de futebol de 2002, a selecção da Samoa Americana perdeu 31 a 0 contra a Austrália. Recordes de golos foram quebrados por Archie Thompson, que conseguiu pôr 13 bolas dentro da baliza alheia.

No ano passado, o neozelandês Taika Waititi – que ganhou um Óscar pelo guião de Jojo Rabbit – adaptou a história para esta comédia. Michael Fassbender é Thomas Rongen, o treinador. Oscar Kightley, Kaimana, David Fane, Rachel House, Will Arnett, Elisabeth Moss, Rhys Darby e o próprio Waititi juntam-se ao elenco.

Notting Hill

AMC, 19h57

A comédia romântica de Roger Michell que derreteu corações em 1999, com a paixão entre um livreiro humilde (Hugh Grant) e uma superestrela de Hollywood (Julia Roberts), destaca-se numa programação especial que dedica todo o dia ao São Valentim. Eu, Tu e o Emplastro (às 11h21), Separados de Fresco (13h03), Amar… É Complicado! (16h07) e O Amor Não Tira Férias (22h10) são outros dos filmes alinhados.

Players

Netflix, streaming

Estreia. Nesta comédia romântica realizada por Trish Sie e escrita por Whit Anderson, Gina Rodriguez dá vida a uma jornalista desportiva nova-iorquina que há anos seduz o melhor amigo (Damon Wayans Jr.) e o seu grupo alargado, tendo relações fugazes com vários deles. Ela usa os truques dos homens sobre eles próprios, mas claro que vai aparecer “o tal”, aquele que muda tudo e as suas expectativas.

SÉRIES

New Look

Apple TV, streaming

Estreia-se uma série biográfica, criada por Todd A. Kessler, sobre a ascensão de Christian Dior ao panteão dos mais influentes designers de moda. A história do estilista francês é contada ao longo de dez episódios – três para ver hoje; os restantes a ritmo semanal – e conta com um elenco de luxo: Ben Mendelsohn no papel principal, Juliette Binoche no de Coco Chanel, Nuno Lopes como Cristóbal Balenciaga e ainda Maisie Williams, John Malkovich, Emily Mortimer, Claes Bang e Glenn Close.

Braga

RTP1, 00h02

Regressa aos serões do primeiro canal (de segunda a sexta) o policial em que, “através da morte de uma criança cigana, se inicia uma descida aos infernos da alma humana, numa luta entre o bem e o mal pela descoberta da verdade”. Braga nasce de uma ideia original de Tiago Navarro, que assina o argumento com Tiago R. Santos. A realização é de Pedro Ribeiro; a música, de José M. Afonso. Hélder Afonso e Luís Henrique Matos lideram o elenco.

DOCUMENTÁRIO

Romy & Alain: Os Noivos Eternos

RTP2, 22h58

Neste Dia dos Namorados, a RTP2 emite um documentário de Olivier Monssens sobre a apaixonada, atribulada e muito mediática relação amorosa de um casal icónico do cinema europeu: a actriz franco-alemã Romy Schneider e o francês Alain Delon.

INFORMAÇÃO

Grande Entrevista

RTP3, 23h

Vítor Gonçalves entrevista Américo Aguiar. Presidiu à Fundação Jornada Mundial da Juventude 2023, assumiu a posição de novo bispo de Setúbal em Outubro e, ainda antes, passou a integrar o mais restrito círculo de conselheiros do Papa.

DESPORTO

Ciclismo: Volta ao Algarve 2024

RTP2, 14h50

Ligação directa a Portimão para acompanhar o arranque da 50.ª edição da prova de ciclismo. Nesta primeira etapa, o pelotão ruma a Lagos e percorre 200,8 quilómetros. Este ano, a Volta ao Algarve conta com 175 atletas, 23 deles do top 100 mundial. Na corrida à vitória, além do colombiano Daniel Martínez a defender a camisola amarela que conquistou no ano passado, estão ciclistas como Remco Evenepoel, Sepp Kuss, Wout van Aert, Thomas Pidcock, Filippo Ganna ou Geraint Thomas.

A competição fica na estrada até domingo, dia em que alcançará a meta no alto do Malhão, em Loulé, depois de ter pedalado mais de 752,7 quilómetros, repartidos por quatro etapas e um contra-relógio. A RTP1 sintoniza-se na prova diariamente, por volta desta hora, com narração de João Pedro Mendonça, comentários de Marco Chagas e Hugo Sabido, e reportagem de Carlos Manuel Albuquerque.

INFANTIL

A Ovelha Choné - O Filme

Panda Kids, 20h03

Com realização e argumento de Mark Burton e Richard Starzak, adapta ao cinema as peripécias em stop-motion da personagem criada por Nick Park. Aqui, o rebanho aventura-se na cidade, depois de para lá ter mandado acidentalmente o seu agricultor e guardião da quinta.