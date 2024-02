Andar a aprender

— Sempre fui peripatético — disse o falecido professor à Alexandra —, gostava de dar aulas a caminhar, dava voltas e voltas e voltas e voltas dentro da sala de aula enquanto enchia a tripa dos alunos com a carne moída do ensino. Agora, na minha vida pós-morte, ando meio perdido, entre cá e lá. Mas gosto desta confluência, de ir aparecendo para pôr a conversa em dia, somos seres coexistentes, nós os dois, apesar de eu já não ter carne nenhuma, ao contrário da irmã, que é um monumento dela, uma catedral orgânica. O ensino peripatético, que eu sempre defendi, o de Aristóteles e o dos epicuristas, é fundamental para mudar a educação, reduzindo os malefícios da absorção de informação passiva e sentada, cujos estudos, não sei se está a par deles, dizem reduzir a massa cinzenta. O ensino, irmã, sempre foi feito num só sentido, do professor para estudantes sentados, posição que não é nada natural para um jovem, isso deixa-os irrequietos, desobedecem, vão contra o sim, senhor professor, sim, senhora professora, abram os vossos manuais, abram os ouvidos, tomem atenção, estejam calados, as minas de volfrâmio, os rios, as linhas férreas e respectivas estações, os nomes dos monarcas, a métrica d’Os Lusíadas; o problema não são os professores, o problema é o ensino, há tanta falta de alegria. Ora, um estudante sentado não é um estudante, é um par de orelhas e pouco mais, falta-lhe viagem e horizonte, não pode ser só cadeiras e cátedras. A escola dos sentados é uma escola com bolor e sem futuro. Mas, enfim, há esperança, isto vai mudando devagarinho, que eu tenho reparado.

— Ora sus — disse a Alexandra —, mas parece-me ingénuo, custa a crer que uma pessoa, por caminhar, saiba.

— Não será isso. Não é o acto de caminhar que faz aprender, é aprendendo caminhando: essa era a minha escola, um jardim, um passeio.

— A cadeira — disse a Alexandra — foi uma grande invenção, sentar faz muita falta. Talvez se possa pensar num melhor equilíbrio entre caminhar e repousar. É que parar é um acto espiritual.

— Talvez, que sei eu? Ando para aqui, morto, tal como tantos sonhos de Abril.