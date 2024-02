Agarrados aos telefones

Quando o ginásio nos atribuiu um personal trainer (PT), gostei dele. Um jovem, da cidade dos estudantes, onde concluiu psicologia, que está a aprender francês porque começou a ter clientes daquela nacionalidade. Enquanto fazemos o treino, vai conversando e tentando perceber que áreas nos interessam. Percebeu que gostamos de comer e fala-nos dos restaurantes que experimenta. Até que um dia, olha para um dos ecrãs de televisão que passam notícias em directo e lá está António Costa a falar ao país e diz: "Olha-me este... Conheces o x (e diz o nome de um youtuber)? Não conheces?! Tem 24 anos e explica muito bem o que se está a passar. Vou mandar-te o link. Ele é independente, mas é simpatizante do Chega. É muito bom." Eu paro o que estou a fazer e digo: "Se é um simpatizante do Chega não é independente." Ele olha-me e inclina a cabeça com ar de quem não compreendeu o que acabei de dizer.

Chego a casa e vou ver. Não foi preciso um minuto para perceber que ali não há qualquer independência e há muita mentira a sair da boca daquele jovem com mais de 75 mil subscritores e quase mil vídeos publicados. "Então viste? Ele é muito bom, não é?", pergunta na semana seguinte. Discordo. O tempo passou e a semana passada disse-me que gostava muito de Rita Matias, a deputada do Chega, e que ela era "muito inteligente". Cuspi uma gargalhada, ao mesmo tempo que a tentei controlar. "Mas já a viste no Parlamento? Tens de a ver no Parlamento", respondo-lhe. Ele olhou-me outra vez com aquele ar "não percebi" e diz: "Não é preciso, só a sigo nas redes sociais, ela é muito inteligente."

Antes disso, perguntou-me com um ar circunspecto: "Já viste a quantidade de nomes estranhos que estão a pôr às crianças? É Ibrahim, Jamile, Khalil... Daqui a pouco não há bebés com nomes portugueses." Eu contrariei-o. "Nascem mais Franciscos e Afonsos, do que crianças com nomes árabes, indianos ou paquistaneses." Ele encolhe os ombros, descrente no que lhe digo. As redes sociais devem mostrar-lhe outra coisa.

Esta semana diz-me que ainda não viu nenhum debate, prefere ver o tal "simpatizante independente" a comentá-los porque "é muito inteligente" e defende que o último debate deve ser entre as três forças políticas mais votadas. Respondo-lhe que isso não faz sentido porque, entretanto, já todos debateram com todos e é por isso que o último é entre Luís Montenegro e Pedro Nuno Santos. Mas eles vão ter mais tempo que os outros, argumenta, amuado como as crianças. Sim, porque se será um deles o futuro primeiro-ministro, é importante que os portugueses saibam o que pensam, respondo. Insiste que Ventura também devia estar no debate. Volto à explicação anterior. "Mas porquê?", repete, batendo com os punhos nas pernas. Penso, ora bolas, nem o youtuber, nem a Rita Matias lhe explicaram e eu não sou suficientemente inteligente para me fazer entender...

Por isso, como com os rapazes pequenos, distrai-o com outra coisa: "E viste o debate que nós promovemos no PÚBLICO? Dez jovens fizeram perguntas aos representantes dos partidos. A Rita Matias esteve lá." Desperto-lhe a curiosidade. "Vou mandar-te o link", digo-lhe. "Mas está no YouTube?", pergunta. Não sei responder, mea culpa, digo-lhe que está no site do jornal, que é um meio de referência, e ele olha-me e exclama um "oh", seguido de um sorriso amarelo de quem não acredita.

Respiro fundo. Eu vou ao ginásio para me manter sã e se, por um lado, não me apetece estar a pagar a um simpatizante do Chega, por outro, não quero contribuir para a polarização da sociedade. A verdade é que gosto do meu PT, que é educado e profissional, só o que ele vê no telefone é que eu não gosto. Por isso, o convite que lhe fiz, estendo-o ao caro leitor: vale muito a pena ver os jovens convidados pelo PÚBLICO a questionar os partidos, vale a pena ver como estes respondem, em particular Rita Matias que não só chega atrasada com o argumento de que vive na outra margem — Liliana Borges, a jornalista que moderou a sessão, responde-lhe que também ela veio do outro lado do Tejo e chegou a horas —, como consegue dizer tudo e o seu contrário na mesma frase. É fácil ver quão fraca e mal preparada está em relação a todos os outros jovens ali presentes, da extrema-esquerda à direita. E como está isolada, fechada no seu mundo, agarrada ao seu telefone, socorrendo-se dele para responder a tudo, para deturpar tudo.

Os telefones. Esta semana, assinalou-se o Dia da Internet Segura e a investigadora Clara Vieira Rodrigues dá uma série de pistas aos pais para que tenham uma palavra a dizer sobre o que os filhos fazem nas redes sociais. Também a jornalista Heather Kelly, do The Washington Post, se debruça sobre o mesmo tema e aponta que não vale a pena tirar os telefones aos miúdos, mas falar e estabelecer limites. Meghan Leahy, também do The Washington Post, responde a um pai que pergunta como fazer para controlar o tempo de ecrã dos filhos. E não vale a pena gritar porque comportamento gera comportamento, dizem-nos Ana e Isabel Stilwell no seu podcast Birras de Mãe. O melhor é distraí-los com outras coisas, como os livros. Aos sábados de manhã, venha até ao site espreitar as sugestões de Rita Pimenta, no seu Letra Pequena.

Esta foi também a semana em que soubemos que Carlos III tem um cancro, não se sabe onde, mas o primeiro-ministro Rishi Sunak diz que foi "detectado cedo"; que William teve de voltar ao trabalho, apesar de a mulher só estar restabelecida lá para a Páscoa; que Harry fez uma "visita de médico" ao pai — chegou a Londres, esteve menos de uma hora com Carlos, e regressou à Califórnia, não ficando sequer para saber que receberá uma indemnização do Mirror Group Newspapers. E ainda, ufa, quem pode substituir o rei na sua ausência.

Por falar em monarquia, pela primeira vez, um membro da realeza europeia apareceu na capa da Playboy, e diz que o faz pela emancipação das mulheres, pelo menos, para que estas se sintam bem com os seus corpos. Já na capa da Vogue britânica não aparece apenas uma, mas 40 mulheres, todas vestidas, de preto ou de branco, e todas com elogios ao editor-chefe Edward Enninful — o primeiro negro e o primeiro homem a liderar a revista de moda. Por cá, a ModaLisboa acontecerá no fim-de-semana das eleições legislativas, de 7 a 10 de Março, com o mote For Good. E a jornalista Inês Duarte de Freitas — que no início da semana, fez a passadeira vermelha dos Grammys — foi até Paris para conhecer a feira de tecidos Première Vision, onde participaram 70 empresas portuguesas.

Miley Cyrus ganhou o seu primeiro Grammy — este espectáculo foi feito de outras histórias, como conta Marta Leite Ferreira —, e a apresentadora brasileira Rosana Hermann escreve sobre a canção Flowers, que deu o prémio a Miley, sublinhando que esta é uma "ode à nossa capacidade de abdicar do que não nos serve mais". E explica: "Enquanto a gente ainda tem raiva de um ex, enquanto pensa em maneiras de se vingar, continuamos presas. Continuamos acorrentadas ao outro. E ninguém consegue voar atada a um peso morto, ancorada em alguém que já não está na nossa vida. Deixar o que passou para trás, assumir o comando da nossa existência e seguir inteira é a descoberta da nossa potência, da nossa liberdade. Somos responsáveis pela nossa felicidade. Cabe-nos levantar a cabeça e celebrar, como fez Miley feliz, naquela noite."

Boa semana!