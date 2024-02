Râguebi: Portugal reentra na luta pelas meias-finais do REC24

A selecção portuguesa de râguebi voltou às vitórias, neste sábado ao bater a Polónia, por 54-7, no Estádio Nacional, resultado que lhe permite reentrar na luta pelo apuramento para as meias-finais do Rugby Europe Championship 2024 (REC24).

Uma semana após a surpreendente derrota na Bélgica (10-6), no primeiro encontro após a vitória sobre as Fiji (24-23) no Mundial de França2023, os "lobos" quiseram, desde cedo, mostrar que o jogo de Mons foi um equívoco e somaram, com facilidade, oito ensaios e o respectivo ponto de bónus ofensivo.

Portugal já vencia ao intervalo por 33-7, num encontro em que o jovem formação Hugo Camacho, de apenas 19 anos, se estreou a titular na sua segunda internacionalização, com um "hat-trick" de ensaios, aos dois, 29 e 44 minutos.

Duarte Torgal (5'), um ensaio de penalidade (19'), Luka Begic (32'), José Lima (53') e Vasco Baptista (71') fizeram o resto e provaram que, apesar do tropeção da primeira jornada, o râguebi da selecção portuguesa é muito superior a equipas do nível dos belgas e dos polacos, que só chegaram ao ensaio por Stasio Maltby (10'), numa desconcentração da defesa portuguesa.

O quarto ensaio português, que começou a desenhar o ponto de bónus, foi conseguido logo aos 28 minutos e, nesse momento, os "lobos" já mostravam o râguebi veloz e à mão que os caracteriza, apesar de a bola e o relvado molhados terem provocado alguns toques para a frente nos minutos iniciais.

Mesmo sem algumas das suas principais "estrelas", tais como Raffaele Storti, Rodrigo Marta, Nicolas Martins, Simão Bento e até mesmo Vincent Pinto, que ainda não marcou presença no REC24, as linhas atrasadas portuguesas deram conta do recado e voltaram a exibir o "ADN" que surpreendeu no França2023.

As más notícias são que Portugal deve perder o avançado David Wallis durante alguns jogos, após o cartão vermelho visto aos 45 minutos, no seguimento do terceiro ensaio de Hugo Camacho - envolveu-se numa confusão com Dawid Banaszek, também expulso numa decisão "salomónica" do juiz do encontro.

O triunfo com bónus ofensivo coloca Portugal no segundo lugar do Grupo B do REC24, a três pontos da Roménia, que venceu a Bélgica (com bónus), por 33-18, e deixa a decisão do apuramento para as meias-finais para o próximo sábado, quando romenos e portugueses se enfrentarem em Bucareste.

Portugal depende apenas de si próprio e, se vencer, segue para as meias-finais no primeiro lugar do Grupo B, que lhe garante o direito a jogar em casa frente ao segundo classificado do Grupo A.

No entanto, em caso de empate ou derrota, Portugal precisa que a Bélgica, que segue em terceiro lugar, com quatro pontos, não vença a Polónia, última classificada, ainda sem pontuar.