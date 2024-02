Mau tempo. Mais de 600 ocorrências registadas nas últimas 24 horas

Região litoral Norte e Centro foi a mais afectada. Principais ocorrências estão relacionadas com quedas de árvores e estruturas e com alagamento dos terrenos.

O mau tempo em Portugal continental causou mais de 600 ocorrências desde as 00h de quinta-feira, com a região do Algarve a ser a mais afectada nas últimas horas, adiantaram à Lusa fontes das Protecção Civil.

Num ponto da situação, Paulo Santos, oficial de operações da Autoridade Nacional de Emergência e Protecção Civil (ANEPC), referiu que, desde as 00h quinta-feira, registaram-se 532 ocorrências, sem estarem incluídos dados do concelho de Lisboa.

Ao longo do dia a região litoral Norte e Centro foi a mais afectada, enquanto nas últimas horas foi a região Sul, do distrito de Faro, a ter o maior número de ocorrências, detalhou o comandante.

As principais ocorrências estão relacionadas com quedas de árvores e estruturas, por força do vento com rajadas até aos 85 quilómetros por hora, e com alagamento dos terrenos, frisou Paulo Santos, acrescentando que não há registo de danos significativos em infra-estruturas ou de feridos.

Perante a continuidade do mau tempo nas próximas horas, Paulo Santos advertiu a população que tem de realizar viagens para o fazer “com muita precaução”.

“Durante o dia [quinta-feira] registamos múltiplos acidentes rodoviários. O piso está muito escorregadio, há possibilidade de encontrar lençóis de água, encontrar o piso coberto com água a ocultar algum objecto ou buraco”, alertou.

Fonte dos Sapadores Bombeiros de Lisboa adiantou à Lusa que desde as 13h de quinta-feira registaram-se na área de actuação cerca de 80 ocorrências.

Entre as tipologias, registaram-se 17 quedas de estrutura, como painéis publicitários, chapas de obras, andaimes ou janelas, dez inundações em espaços privados, cinco na via pública e oito quedas de árvore, acrescentou a mesma fonte.

Também em Lisboa, uma árvore de “grandes dimensões” caiu sobre o telhado de uma escola básica na freguesia de Alcântara, sem provocar feridos, ainda de acordo com fonte dos Sapadores Bombeiros de Lisboa.

O incidente ocorreu pelas 16h30 e a zona foi isolada pelas autoridades por segurança, sendo que vão decorrer hoje de manhã as acções por parte dos sapadores para remover a árvore.

Até às 17h30 de quinta-feira tinham sido registadas 377 ocorrências em Portugal continental, principalmente nas zonas de Lisboa, Porto e Coimbra, sem registo de vítimas, de acordo com a ANEPC.

Distritos "a amarelo"

A Protecção Civil emitiu na quarta-feira um aviso à população para o risco de cheias e inundações face à previsão de chuva nas 48 horas seguintes.

Poderão ocorrer inundações em zonas urbanas, cheias, deslizamentos de terra e derrocadas, acidentes na orla costeira devido à agitação marítima e lençóis de água ou acumulação de gelo nas estradas.

Onze distritos de Portugal continental estão agora sob aviso amarelo, devido à previsão de chuva “por vezes forte”, de acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

Porto, Aveiro, Braga e Viana do Castelo são os distritos que estarão sob aviso amarelo por um período mais longo, entre as 6h e as 18h desta sexta-feira.

Já o alerta para Viseu, Vila Real, Leiria e Coimbra é válido entre as 6h e 15h, enquanto para Bragança, Guarda e Castelo Branco decorre entre as 9h e as 15h.

Os distritos do Porto, Faro, Setúbal, Lisboa, Leiria, Beja, Coimbra e Aveiro estão hoje sob aviso amarelo devido ao vento, entre as 10h e as 18h, à excepção de Faro, que decorre até às 21h.

Devido à agitação marítima, Setúbal (entre as 15h desta sexta-feira e 10h de sábado) e Beja e Lisboa (entre as 15h desta sexta-feira e as 3h de sábado) estarão sob aviso laranja. No Porto, Faro, Viana do Castelo, Beja, Aveiro, Coimbra e Braga o alerta laranja devido à agitação marítima decorre entre as 15h e as 00h de sábado, à excepção de Faro, que termina às 3h de sábado.