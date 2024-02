Montenegro muda as regras a meio do jogo

Luís Montenegro não quer debater com Rui Tavares, do Livre, nem com Paulo Raimundo, da CDU, ao contrário do que estava acordado entre as diferentes candidaturas e as estações de televisão. Prefere que seja Nuno Melo a fazer esses debates. Luís Montenegro ainda invocou que teria sido essa a combinação com as estações televisivas, mas os diferentes diretores de informação já vieram a público contrariar a versão de Montenegro.

