Pedro Nuno e Montenegro estão a fazer dos debates uma piadola

Pedro Nuno Santos desafiou nesta quinta-feira a Aliança Democrática a fazer um debate com os três líderes dos partidos que integram a coligação.

Garantindo que não foge a debates com o Luís Montenegro, Pedro Nuno Santos desafiou nesta quinta-feira a Aliança Democrática a fazer um debate com os três líderes dos partidos que integram a coligação - Luís Montenegro (PSD), Nuno Melo (CDS) e Gonçalo da Câmara Pereira (PPM) - contra si. Uma piada ou um tiro no pé?

