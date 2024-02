“Não é uma escola qualquer”: arquitectos contestam concurso público para obras na básica do Castelo, em Lisboa

Já perto do Castelo de São Jorge, numa rua bem estreita, ouvem-se crianças a rir e a falar: são os alunos da Escola Básica do Castelo que estão no recreio. Entramos no edifício através da porta na Rua das Flores de Santa Cruz, em Lisboa, acompanhados pelo arquitecto Rui Mendes. É ele quem nos vai mostrar a escola, que considera “um edifício de referência para a arquitectura portuguesa”. É por isso que, juntamente com o arquitecto Ricardo Carvalho, escreveu uma carta em que contesta um concurso público lançado pela Câmara Municipal de Lisboa e que diz que as “premissas não garantem a preservação” do edifício da autoria de Bartolomeu Costa Cabral​. Filipa Roseta, vereadora da Habitação em Lisboa, já reagiu e afirma que é uma obrigação legal fazer o processo desta forma e que o programa de reabilitação irá “repor a dignidade original da obra”.

Os leitores são a força e a vida do jornal



O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para assinaturas.online@publico.pt