Preço é a maior razão para a desistência de procura de casa

Na hora de comprar ou arrendar uma casa, o preço é agora o principal factor que leva à desistência dos potenciais compradores ou inquilinos, uma alteração em relação ao passado recente, quando o facto de os potenciais compradores não encontrarem o que procuravam era o que mais levava à desistência.

A conclusão consta do mais recente estudo sobre as tendências de habitação em Portugal nos últimos anos realizado pelo Observatório do Imobiliário da Century 21, que procura traçar um perfil daqueles que compram, arrendam ou vendem casas em Portugal. O estudo realizado neste ano baseia-se num inquérito feito a 1000 indivíduos residentes em Portugal, com 18 anos ou mais e que venderam, arrendaram ou procuraram casa nos últimos 12 meses ou que tencionam fazê-lo nos próximos 12 meses.

Numa análise aos resultados dos últimos anos, o estudo conclui que a evolução dos preços do mercado habitacional terá contribuído para alterar os comportamentos de quem procura casa. Em 2018, aponta a imobiliária, o principal motivo para desistir de comprar ou arrendar uma casa era "não encontrar o que se procurava". Já hoje, 55% dos inquiridos que procuraram uma casa e acabaram por parar de fazê-lo justificam essa desistência com o preço ou renda demasiado elevados.

Em segundo lugar na lista de razões que levam alguém a parar de procurar casa está, agora, o facto de não ser "o melhor momento para comprar ou arrendar", a resposta de 23% dos inquiridos, seguindo-se os casos em que não se encontrou o que se procurava, razão apontada por 17,5% dos inquiridos.

O estudo procura, ainda, traçar um retrato das casas procuradas e aquelas que acabam por ser compradas ou arrendadas, consoante as possibilidades financeiras de quem procura. E conclui que a maioria é obrigada a fazer cedências no tamanho, comodidades e zonas envolventes da casa. A título de exemplo, a maioria procura um T3 para comprar ou arrendar, mas vê-se obrigado a ficar por um T2, ao mesmo tempo que as áreas das casas conseguidas ficam entre os 76 e os 120 metros quadrados, quando o desejado se situava entre os 91 e os 150 metros quadrados. Também há dificuldade, por exemplo, em cumprir o requisito de ter proximidade de transportes públicos.

Mais Habitação é desconhecido

Este ano, os responsáveis do estudo questionaram os participantes sobre os programas de política pública habitacional, numa altura em que as medidas do Mais Habitação, o pacote habitacional lançado pelo Governo no ano passado para dar resposta à crise habitacional, chegaram recentemente ao terreno.

E a maioria dos inquiridos, conclui a imobiliária, "não reconhece vantagens nos programas e medidas públicas anunciadas e em vigor para a habitação".

Desde logo, o programa Mais Habitação nem sequer é conhecido pelas pessoas a quem, à partida, deveria dirigir-se. Só 33% dos inquiridos dizem ter conhecimento deste programa, que foi uma das bandeiras do Governo durante o ano passado e inclui medidas como travões ao aumento de rendas em novos contratos de arrendamento, apoios no crédito à habitação e à renda, limites à actividade de alojamento local ou incentivos fiscais aos senhorios para a redução das rendas. O nível de conhecimento deste programa mais elevado encontra-se entre os jovens de 18 a 29 anos (onde 37% diz conhecer o programa) e entre os agregados familiares unipessoais (onde essa proporção é de 37,5%).

Por outro lado, 83% dos inquiridos considera que as actuais políticas públicas de habitação são más ou muito más. O segmento dos jovens, dos 18 aos 29 anos, tem a visão menos negativa, com 77,6% a considerar estas medidas más, enquanto entre os inquiridos com 50 anos ou mais e nas famílias com três membros esta proporção sobe para 85%.