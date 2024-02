Podcast. Montenegro superior a Pedro Nuno em quase tudo

Estudo de opinião do Cesop para o PÚBLICO, RTP e Antena 1 coloca o presidente do PSD e líder da AD, Luís Montenegro, à frente em características como competência e honestidade, mas secretário-geral do PS, Pedro Nuno Santos, ganha por um triz para primeiro-ministro.

