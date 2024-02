Podcast. Debates das legislativas sem programas eleitorais servem para quê?

Para que servem os debates se PS, Aliança Democrática ou Chega ainda não disseram com que ideias vão a votos?

Já começaram os debates televisivos que lançam a campanha eleitoral. Mas nem todos os partidos lançaram já as suas propostas. Para que servem os debates se PS, Aliança Democrática ou Chega ainda não disseram com que ideias vão a votos?

