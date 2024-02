A música em tempo de guerra, uma brincadeira na Madeira e um erro do PÚBLICO. Eis o espaço do leitor desta quarta-feira.

As guerras e a música

As guerras na Ucrânia e na Faixa de Gaza, com a iminência de esta última alastrar a todo o Médio Oriente, envolvendo vários países, não deixam de ser terríveis pelo elevado número de mortos e de feridos que provocam, a que se junta a destruição de aldeias e cidades reduzidas a escombros onde as pessoas vagueiam aturdidas, à mercê de doenças, procurando refúgio e comida que só as organizações internacionais podem fornecer.

Vem isto a propósito de dois inolvidáveis e excelentes temas musicais, com letras que evidenciam os malefícios da guerra — certamente que haverá outros temas —, e são o mote que serve para agitar as consciências (particularmente de quem provoca a guerra).

Refiro-me a Eve of destruction de Barry McGuire (1965) e Lost in a lost world dos fabulosos Moody Blues (1972). Temas para reflectir e para não nos esquecermos que a arte musical também serve para o despertar dessas consciências entorpecidas para lutar contra o mal.

António Cândido Miguéis, Vila Real

Deixai passar esta linda brincadeira

Cito o confiável jornal PÚBLICO na sua edição de 19-04-2014 (há dez anos!...): "Imunidades dos deputados e governantes da Madeira bloqueiam mais de 60 processos nos tribunais; Jardim lidera as recusas do governo e o deputado Jaime Ramos (PSD), com Coelho (PTP), reparte o topo do não levantamento das imunidades parlamentares." Pergunto eu: se esta obstrução do PSD não tivesse suporte legal, a justiça não poderia ter sido aplicada a tempo de evitar a recente pouca-vergonha, na formosa ilha da Madeira?

Ora aqui está um bom exemplo do pernicioso Artigo 157.º da Constituição, que eu tenho repetidamente denunciado. Na minha opinião, apenas o n.º 1 desse artigo é razoável e indispensável ("Os deputados não respondem civil, criminal ou disciplinarmente pelos votos e opiniões que emitirem no exercício das suas funções"). Os números 2, 3 e 4 não são adequados à cultura cívica do nosso país porque facilitam o encobrimento de crimes como o que acabo de tomar como exemplo.

Se estamos à espera de que legisladores modifiquem este (e outros artigos da Constituição), bem podemos "esperar sentados", porque os nossos mandatários preferem andar à "rédea solta". Tanto me refiro aos da Madeira como aos do continente. Temos de ser nós a pôr-lhes a "rédea curta".

Como o poderemos fazer? Lermos e reflectirmos (antes de irmos às urnas) o Ensaio Sobre a Lucidez, de José Saramago.

José Madureira, Mirandela

“O que falhou?”

No PÚBLICO de 4 de Fevereiro, em carta ao director, o leitor Hélder Pancadas interrogava-se: “O que é que falhou no sistema socialista soviético: a doutrina ou a realidade?” O que há mais é quem assim se interrogue. Para uma abordagem correcta desta questão, o que é preciso entender, antes de mais, é que há revoluções e revoluções.

Umas não têm como objectivo alterar o sistema económico, outras, a que chamaremos transsistémicas, têm esse objectivo. As primeiras limitam-se a introduzir alterações na superestrutura do Estado (por exemplo, mudar de um estado ditatorial para outro mais liberal, e vice-versa); nas transsistémicas, o objectivo é muito mais ambicioso, porque mudar do feudalismo para o capitalismo ou deste para o socialismo implica pôr em prática enormes transformações na economia, coisa que só se consegue multiplicando exponencialmente as forças de produção — o que exige muitas dezenas de anos. E se se projecta uma revolução destas num país economicamente atrasado, como acontecia na Rússia em 1917, e que é pioneiro nessa experiência, o risco de insucesso é muito avultado.

A Revolução Francesa ou a Revolução Liberal portuguesa, que intentaram a passagem do sistema feudal para o capitalista, entraram em colapso ao fim de poucos anos. Mas isso não impediu que, passados anos, com o avolumar das forças produtivas, as revoluções capitalistas ocorressem um pouco por todo o mundo. Nada nos impede de intuir, por analogia, que o mesmo irá acontecer com as revoluções socialistas, porque o avolumar das forças de produção é um factor naturalmente previsível.

António Reis, Vila do Conde

PÚBLICO errou

O título do topo da primeira página do jornal de ontem sobre a sondagem do Cesop está errado. Quando se analisam os dados do gráfico também publicado (com distribuição dos indecisos), percebe-se que a distância entre a AD e o PS não aumentou, mas encurtou face a Novembro (passando de 4 para 5 pontos de diferença). A AD ganhou distância do PS, sim (de 1 para 3 pontos), como era referido no título, mas isso verificou-se nas intenções de voto directo — sem distribuição de indecisos (outro gráfico, que estava apenas no interior do jornal, página 3). Pedimos desculpa pelo erro, que não pretendia prejudicar ou beneficiar qualquer das forças políticas referidas na sondagem.