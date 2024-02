Podcast. Porque é que Zelensky quer demitir o seu general mais popular?

Depois de semanas de rumores sobre a iminente demissão do comandante das Forças Armadas ucranianas, Valerii Zaluzhnyi, o presidente da Ucrânia, Volodimir Zelensky, admitiu que está a ponderar fazer um “reset” nas lideranças do país, incluindo no sector militar.

Zaluzhnyi é considerado um herói entre a população, depois de ter liderado com sucesso as operações que impediram o avanço dos russos sobre Kiev, no início do conflito.

O que mudou para agora Zelensky admitir demitir o seu general mais popular?

Neste P24, ouvimos João Ruela Ribeiro, jornalista do PÚBLICO que tem acompanhado o conflito na Ucrânia.