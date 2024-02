FC Porto é a única equipa portuguesa a resistir na Taça Europa

O Sporting sofreu nesta quarta-feira uma derrota, no pavilhão João Rocha, em Lisboa, diante do Legia Varsóvia (86-99), e foi eliminado na segunda fase de grupos da Taça Europa de basquetebol.

Os “leões” fizeram uma primeira parte de grande nível e chegaram ao intervalo a ganhar por 53-44, mas desbarataram a vantagem no segundo tempo e permitiram que os polacos se apurassem para a fase seguinte.

O FC Porto passa a ser, assim, o único clube português ainda presente na prova, depois de, na terça-feira, se ter qualificado para os quartos-de-final graças a um triunfo sobre os alemães do Gottingen, por 82-64, no Dragão Arena.

Na próxima ronda, os “dragões”, segundos classificados do Grupo K, defrontam os turcos do Bahçeşehir, vencedores do Grupo L, só com vitórias.