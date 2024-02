Quinta na TV: Um Dia, um clube de strip e um presidente perdido

CINEMA

Perfume de Mulher

AMC, 16h27

Foi o filme que deu o Óscar a Al Pacino, em 1993. Encarna Frank Slade, um ex-militar que ficou cego e que recusa admitir que precisa de ajuda. Charlie Simms (Chris O’Donnell) é o estudante simpático que vai tomar conta dele numas férias. Realizado por Martin Brest, a partir do romance de Giovanni Arpino, Perfume de Mulher conta ainda com Philip Seymour Hoffman, a dar os seus primeiros passos no cinema.

A Vida Secreta de Walter Mitty

AXN White, 22h16

Walter Mitty (Ben Stiller) passa a vida a sonhar acordado. Para fugir ao tédio, ao vazio e à mesmice do quotidiano, entrega-se a devaneios que o levam a cenários de aventura e romance onde pode ser quem quiser. Mas a sua tranquilidade é posta em causa quando o seu posto de trabalho é ameaçado e ele não tem alternativa senão descer das nuvens e enfrentar os duros contornos da realidade. Mais do que uma mera transição ou mudança de postura, a atitude de Mitty será o início de toda uma nova forma de ver o mundo.

Além de ser protagonista, Stiller ocupa a cadeira de realizador nesta adaptação do conto homónimo de James Thurber, originalmente publicado na The New Yorker, em Março de 1939. O elenco também inclui Kristen Wiig, Adam Scott, Sean Penn e Shirley MacLaine.

Simone - A Viagem do Século

Filmin, streaming

Com realização e argumento de Olivier Dahan, este biopic segue o extraordinário percurso da francesa Simone Veil (1927-2017). Foi protagonista da lei que despenalizou o aborto em 1974 em França, europeísta convicta (viria a tornar-se a primeira Presidente do Parlamento Europeu eleita por sufrágio universal), magistrada e uma das figuras políticas mais amadas de França. Antes de tudo isso, sobreviveu ao inferno dos campos de concentração.

Elsa Zylberstein, Rebecca Marder, Élodie Bouchez, Judith Chemla, Olivier Gourmet e Mathieu Spinosi formam o núcleo do elenco.

SÉRIES

P-Valley

TVCine Edition, 22h10

Estreia. Katori Hall, dramaturga norte-americana premiada como um Pulitzer, é a criadora deste drama sedutor, em torno das vidas que dançam no The Pynk, um bar de striptease no delta do Mississípi – “bailarinas exóticas” inspiradas em dezenas de mulheres reais que a autora entrevistou e às quais quis devolver a dignidade e retirar o invólucro da objectificação.

As suas histórias entrelaçam-se com temas como “raça, sexo, classe social, saúde mental e identidade de género”, descreve o TVCine. Shannon Thornton, Brandee Evans, Nicco Annan, J. Alphonse Nicholson e Elarica Johnson assumem as personagens principais.

Tokyo Vice

HBO Max, streaming

Começa a segunda temporada do thriller ambientado no submundo de Tóquio e inspirado nos relatos do jornalista norte-americano Jake Adelstein acerca da polícia da cidade japonesa. Criada por J.T. Rogers, a série é protagonizada por Ansel Elgort e conta também com Ken Watanabe e Rinko Kikuchi no elenco.

Um dia

Netflix, streaming

O best-seller de David Nicholls, que já tinha dado uma peça e um filme, é agora convertido à televisão. Leo Woodall e Ambika Mod dão vida aos dois jovens que conhecemos quando fazem um pacto a 15 de Julho de 1988 e que vamos reencontrando nos 20 anos seguintes, sempre no mesmo dia, à medida que seguem as respectivas vidas.

DOCUMENTÁRIOS

Robert F. Kennedy: O Presidente Perdido dos EUA

RTP2, 23h06

Madrugada de 5 de Junho de 1968. Depois de ganhar as eleições primárias presidenciais do Partido Democrata na Califórnia (EUA), Robert F. Kennedy é atingido por três tiros num hotel em Los Angeles. Após 26 horas a lutar pela vida, acaba por morrer, aos 42 anos. Este documentário, realizado por Edward Cotterill, ensaia um cenário hipotético: o que teria acontecido se não tivesse sido esse o desfecho da sua vida?

Ela é Uma Música

Filmin, streaming

“O universo das guitarras amplificadas e do som distorcido é um meio maioritariamente masculino”, lê-se na sinopse. “Mas se escutarmos melhor e com mais atenção, a história é outra”, completa. Dirigido por Francisca Marvão e investido em tirar mulheres rockers da sombra, o documentário vai dos anos 1950, até hoje, ao ritmo de Lena D’Água, Anarchicks, Ana Deus, Xana, Savage Ohms e outras.