O tabu do Bloco central

Um entendimento parlamentar ou governativo entre o PS e o PSD (ou a AD) é um cenário que ninguém parece querer considerar em Portugal. No entanto, no actual quadro de possível perda de representação parlamentar destes partidos do centro e de aumento dos extremos populistas – fim do bipartidismo a nível nacional –, seria prudente e benéfico para o país que os responsáveis daqueles partidos não excluíssem esse cenário após as eleições de 10 de Março.

PS e PSD têm muito em comum. São ambos de raiz social-democrata. Os seus programas e práticas têm mais em comum do que de radicalmente diferente. Representam juntos a maioria dos portugueses. Os seus quadros e simpatizantes partilham extractos sociais, profissionais e académicos semelhantes. Têm uma mesma visão do enquadramento de Portugal na Europa e no Mundo. São partidos com experiência governativa, com provas dadas, com sentido de Estado, moderados, realistas, responsáveis. Têm um historial de defesa intransigente da democracia. Seriam capazes de mobilizar os mais competentes para o governo de Portugal. O que os impede de cooperar? Não deixaria de ser curioso que os dois partidos cujas linhas programáticas e bases sociais de apoio são mais próximas fossem exactamente aqueles cuja cooperação estivesse “proibida”. (…)

Sendo provável que nas eleições de 10 de Março o PS e o PSD obtenham cada um votações da ordem dos vintes ou trintas por cento; sendo provável que, separados, seja impossível assegurar um clima de estabilidade governativa sem cedências aos extremos; sabendo que há muito por fazer em Portugal em termos de desenvolvimento económico e social e que avançar exige estabilidade governativa e consensos alargados; tudo isto aconselha a que um cenário de bloco central possa ser realisticamente considerado. (…)

Carlos Meira, Lisboa

E se acabassem com as sondagens?

Mais uma vez, passámos horas a ouvir resultados de sondagens para todos os gostos e orientações, análises elaboradas por sábios comentadores, baseadas em suposições, que afinal não se concretizaram. Para quê ocupar o precioso tempo de antena da comunicação social e dos cidadãos com estes exercícios desestabilizadores e não o utilizar para um verdadeiro e sério esclarecimento sobre as propostas dos vários partidos sobre os temas que importam realmente?

A comunicação social tem-se esgotado na exploração destas sondagens, dos escândalos quase diários e pouco tem feito para elevar o nível de discussão e de esclarecimento dos cidadãos. E os partidos deixam-se arrastar por estas agitações vácuas, em vez de serenamente nos informarem sobre quais as suas propostas para a Saúde, Habitação, etc. Nestas semanas até às eleições, que tal se acabassem com as sondagens e nos esclarecessem realmente sobre as alternativas de governo?

Isabel Ribeiro, Lisboa

Atestados médicos

Se bem entendi, foram atestados médicos de doença, passados a uma "mão-cheia" de polícias, que permitiram que estes não comparecessem ao serviço no jogo de Famalicão. Curioso que, sabendo todos nós que existe um protesto reivindicativo da PSP, para ser equiparada aos "aumentos" dados à PJ, toda a análise que aparece na comunicação social quase não toca criticamente nos ditos atestados. (…) Sou só eu que estranha tanta doença junta, num único corpo policial designado para um estádio? Foi intoxicação alimentar em cantina? Bom, fica a pergunta a que tenho direito: e a Ordem dos Médicos? Não faz parte das suas obrigações estatutárias investigar aquilo que Agatha Christie intitularia como "o estranho caso dos polícias doentes"?

Fernando Cardoso Rodrigues, Porto

O meu coração é árabe

Como é que um português pode ser islamofóbico quando se farta de dizer, usar e chamar aldeia, alfinete, alfândega, alfaiate, alface, São Miguel de Ceide, Beja? Folhear o belíssimo Dicionário de Arabismos da Língua Portuguesa, de Adalberto Alves, é um encanto mourisco! Como é que um português pode ser islamofóbico se um dos maiores artistas nascido em seu território se chama Al-Mu'tamid, cantando por toda a sua vida de rei-poeta no Gharb al-Andalus o seu coração árabe? "Saúda, por mim, Abu Bakr,/os queridos lugares de Silves/e diz-me se deles a saudade/é tão grande quanto a minha." Enfim, se a estupidez pagasse imposto, deveria pagar por vários alqueires e o Reino de Portugal e dos Algarves voltaria a enriquecer um dia... Oxalá! Assim Deus queira!

Nélson Bandeira, Porto