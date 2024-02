Podcast. Eleições nos Açores: duas vitórias para Montenegro e um embaraço para Pedro Nuno

Os eleitores açorianos votaram, neste domingo, pela continuidade do governo de coligação PSD/CDS/PPM, mas não deram a José Manuel Bolieiro a pretendida maioria absoluta. Para já, José Manuel Bolieiro garante que não vai formar Governo com partidos externos à coligação. Uma saída por cima e um suspiro de alívio para Luís Montenegro?

O Soundbite está disponível de segunda a sexta-feira em todas as aplicações para escuta de podcasts — como a Apple Podcasts ou o Spotify —​ e na área de podcasts do site do PÚBLICO.