Perderam a razão

Os polícias perderam o norte, a razão e o meu apoio. É claro que os policias têm razão na questão dos subsídios, e não só. Estão mal pagos como estão os portugueses em geral, Porém, usarem o estratagema da baixa médica para faltar ao trabalho, e com isso causar a desordem, não abona em seu favor. Deviam saber que um governo demitido, mesmo que possa, não deve resolver um problema desta dimensão.

Eu até acho bem que interpelem os candidatos a primeiro-ministro e vejam quem dá mais e até podem ficar a ganhar, pois parece que estamos nos saldos. A não ser que pôr em causa a ordem pública seja o plano, para depois aparecer o salvador.

Quintino Silva, Paredes de Coura

Impulsos

Os acontecimentos da tarde "desportiva" de sábado em Famalicão são ricos de ilações úteis, embora deprimentes acerca do povo a que pertencemos: as baixas por doença, devidamente coordenadas, substituem com vantagem as greves que não se pode fazer; os adeptos de clubes de futebol em confronto convertem-se em animais ferozes e selvagens; quem abandona tais hordas à porta de um estádio que não abre tem obrigação de saber que haverá violência, e torna-se cúmplice dela; essa responsabilidade é tanto mais grave quanto é certo que se escolheu um dos jogos de maior expectativa na jornada; os calendários desportivos, no que toca ao futebol profissional, são tão cerrados e desumanos que nenhuma anomalia encontra neles um interstício para a solução. No fim de contas, a grande lamentação é, ainda e sempre, acerca de características do nosso povo, de que ninguém está isento: a marcha da sua história faz-se, não pela inspiração de uma ideia de país, mas pelos poderosos impulsos do egoísmo e da inveja. As sondagens pré-eleitorais são gritantes a esse respeito. Pobre gente aquela a que pertenço!

António Monteiro Fernandes, Lisboa

A PSP e o Estado de direito

O Governo, ao satisfazer as justas reivindicações da Polícia Judiciária deixando de fora a PSP, não defendeu o Estado de direito. Essa discriminação entre forças de segurança foi uma enorme irresponsabilidade política de António Costa. A segurança é um dos pilares da democracia. Sem segurança, não há liberdade. Sem segurança, não há democracia. Há uma diferença entre os agentes da PJ e da PSP. Andar nas ruas envergando uma farda é já de si um risco acrescido. Os agentes da PSP juraram defender o Estado de direito. E têm-no defendido com afinco até à discriminação do Governo.

Ademar Costa, Póvoa de Varzim

Exército a transportar os votos?

Não parece adequado num país democrático que a polícia venha ameaçar que, se não passar a receber mais dinheiro, pode não entregar os boletins de voto, e criar uma situação que impossibilite umas eleições legislativas que, já de si, tiveram que ser antecipadas. Como é evidente, as Forças Armadas existem para defender o país de ataques externos, internamente isso compete às forças de segurança. Se é por estas criada uma impossibilidade, o Exército, um dos ramos das Forças Armadas, pode em situações extremas ser utilizado, como aconteceu na pandemia de covid-19. Por certo que, em reunião do Presidente da República com o ainda primeiro-ministro, pode ser decidido, excepcionalmente, que os boletins de voto sejam entregues pelo Exército. Ainda há tempo para o Estado tudo preparar. E não me parece que os cidadãos possam ser privados de livremente votar, ainda em democracia, por decisão da PSP.

Augusto Küttner de Magalhães, Porto

​Resolver a PSP/GNR? São 500 milhões​

É isto. São 500 milhões por ano (arredondado). 45 mil efectivos, 750 euros euros a mais por mês e "é só fazer as contas". Em cima disto, mais 350 milhões, ou mais, por ano, para os professores por causa dos 6/6/23, mais um valor incalculado para os restantes funcionários públicos, que querem o mesmo que os professores... e é isto que está aí para resolver. Dar tudo a todos ao mesmo tempo é impossível. É aqui que entra a política, com letra grande, tomando opções de fundo, mas não em função da espuma dos dias e de quem consegue provocar mais perturbação social. Teremos políticos com "estaleca" para atacar estes (e muitos outros) problemas com uma visão estratégica e de fundo, que vá além das próximas eleições (sejam elas quais forem)? Espero bem que sim.

Fernando Vieira, Lisboa

O Simplex urbanístico não foi longe de mais

Um tipo lê o título e depois a noticia e cai-lhe o queixo. Então passam a vida a queixarem-se do excesso de burocracia, que dificulta a construção e fomenta a corrupção, vem uma lei que começa por dar uns passos no sentido oposto, e vêm logo uns iluminados descobrir e inventar uma catrefada de riscos.

O curioso é que os mais beneficiados com a simplificação de procedimentos, os construtores e os proprietários, não se queixam. Só mesmo aqueles representantes dos pequenos poderes instituídos há séculos estão contra. Venham mas é mais leis para facilitar a vida aos contribuintes.

António Lamas, Montijo