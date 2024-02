BPI aumenta lucros em 42% para 524 milhões

O BPI reportou resultados líquidos de 524 milhões de euros em 2023, valor que representa um aumento de 42% face aos lucros de 369 milhões de euros que tinham sido alcançados no ano anterior. Estes resultados são conseguidos num ano em que a subida das taxas de juro permitiu um crescimento exponencial das receitas obtidas por via da concessão de crédito, tal como aconteceu com a generalidade dos bancos.

Os resultados foram divulgados, nesta segunda-feira, em comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM). "O BPI concluiu o exercício de 2023 com uma evolução muito positiva. O banco registou um resultado de grande qualidade, com mais actividade comercial e ganhos de eficiência significativos", refere o presidente executivo do BPI, João Pedro Oliveira e Costa, citado em comunicado.