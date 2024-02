Terça na TV: da vida de Frida Kahlo ao activismo de Nan Goldin

A história de Nicola Adams, Um Ano Especial de Ridley Scott e a nova série The Brigade são outros destaques do dia.

CINEMA

Morte Limpa

AMC, 20h32

Um thriller sobre a guerra, com realização e argumento de Andrew Niccol. Ethan Hawke dá vida a Tommy Egan, um oficial da Força Aérea que agora passa metade do dia a combater o terrorismo, através de drones, e a outra metade em casa, numa vida aparentemente normal. Desmoralizado e cheio de dúvidas sobre as ordens que todos os dias recebe, começa a debater-se com um constante conflito moral e anseia por voltar a uma missão real, onde se possa voltar a sentir um verdadeiro soldado.

Um Ano Especial

AWN White, 23h33

Max Skinner (Russell Crowe), um perito em investimentos na Bolsa de Londres, herda subitamente, por morte do seu tio, uma propriedade rústica em França. Max pensa vender a casa e o terreno. Mas, assim que chega a Provence, as suas memórias de infância regressam e começa a sentir-se atraído por tudo o que o rodeia, assim como por uma estranha mulher. É também surpreendido pelo aparecimento de uma bela mulher norte-americana que reclama a herança. Um filme de Ridley Scott.

Um Homem Chamado Otto

Prime Video, streaming

Otto Anderson (Tom Hanks) está reformado e ainda não se adaptou à ausência da mulher, que morreu há algum tempo. A dor transformou-o numa pessoa quezilenta e amargurada. Está constantemente a idealizar formas de pôr termo à própria vida. Mas tudo se altera quando uma família se muda para a casa ao lado da sua. Adaptação de Um Homem Chamado Ove, escrito pelo sueco Fredrik Backman e já adaptado ao grande ecrã em 2015 por Hannes Holm, este filme tem realização de Marc Forster.

SÉRIES

Amores que Matam

RTP2, 12h28

Minissérie irlandesa de seis episódios em torno de verdades escondidas no seio de uma família. Vêm ao de cima quando o corpo de Denis, marido de Val Ahern (Dervla Kirwan) há três décadas, do qual se ia separar, é descoberto junto a um penhasco ao pé de casa. Val investiga a morte de Denis, mas fazê-lo é desenterrar dramas que desconhecia e que pintam um retrato familiar trágico.

The Brigade

TVCine Edition, 22h10

Estreia. A série policial francesa de Jérémie Guez traz oito episódios de acção no seio da BRI (Brigade de Recherche et d’Intervention) em “estilo hiper-realista” e inspirada “em eventos como o ataque ao Bataclan”, na descrição do TVCine. Saïd (Sofian Khammes) é o recém-chegado líder que tem de evitar que deflagre uma guerra de gangues em Paris enquanto tenta preservar a integridade e navega desafios pessoais. Para ver à terça-feira.

DOCUMENTÁRIOS

Leoa: A História de Nicola Adams

TVCine Edition, 15h35

Este documentário de Helena Coan regista o percurso da antiga pugilista profissional britânica Nicola Virginia Adams, mostrando como uma rapariga negra, homossexual, de classe trabalhadora e a lutar num desporto dominado por homens conseguiu vencer na mesma.

Frida Kahlo

RTP2, 22h54

Mitos, divinização e distorções históricas à parte, quem foi a artista mexicana Frida Kahlo (1907-1954)? Esta série documental de Louise Lockwood procura traçar o retrato da mulher talentosa, independente, de espírito rebelde e resiliente, movida pela dedicação à arte mas também por “política, poder, amor, sexo e identidade”.

Os três episódios – para ver semanalmente, a partir de hoje – hão-de abordar a sua ascensão artística, a relação com Diego Rivera e, claro, o acidente grave que lhe mudaria radicalmente o trajecto e a postura perante a vida.

Toda a Beleza e a Carnificina

RTP1, 1h14

A realizadora Laura Poitras segue Nan Goldin desde 2019, quando a artista decidiu expor a multimilionária família Sackler, fundadora de empresas farmacêuticas como a Purdue Pharma e, como tal, responsável pela crise de opióides que viciou e matou milhares de consumidores.

Inspirando-se no activismo guerrilheiro de grupos como o Act Up, o grupo P.A.I.N. (que Nan fundou) vem tentando sabotar a actividade filantrópica dos Sackler junto de instituições como o MoMA ou o Guggenheim. Leão de Ouro no Festival de Cinema de Veneza e nomeado para o Óscar de melhor documentário, Toda a Beleza e a Carnificina começa numa dessas acções.

The Daughter of God: Dalma Maradona

HBO Max, streaming

O filão “el Pibe” explora-se agora a partir da perspectiva da sua filha, que tem aqui direito a um documentário biográfico — mas atenção, que é sobre “os momentos mais importantes da vida de Diego Maradona”. O título engana e na verdade este é um relato de Dalma sobre o pai. Promete histórias nunca contadas, em três episódios de 45 minutos.