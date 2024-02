O que falhou? A doutrina ou a realidade?

Parece-me bem que nem mesmo durante o PREC assistimos a um ambiente social tão conflituoso e instável como o que estamos a viver por estes dias. Quer no sector público, quer no privado, parece não existir qualquer grupo sócio-profissional que não esteja a lutar, por diferentes formas, por melhores salários, por melhores condições de vida ou, como os agricultores, por maiores subsídios.

De acordo com o que aprendi da doutrina marxista-leninista quando jovem, estamos confrontados com uma situação em que os sinais mostram as condições objectivas e subjectivas para a revolução. Para o assalto ao nosso palácio de Inverno. No entanto, na prática, a realidade tem desmentido categoricamente os mestres do comunismo.

Em Portugal, a evolução da influência do PCP, o mais legítimo representante dessa doutrina, confirma o seu enorme falhanço. Nestas cinco décadas depois de Abril, o PCP já perdeu cerca de um milhão de eleitores e mais de 40 deputados. Em contrapartida, um partido de extrema-direita recentemente criado tem neste momento o dobro dos deputados do PCP. O que falhou? A doutrina ou a realidade? O que deve ser corrigido?

Helder Pancadas, Sobreda

Ana Gomes foi ilibada?

Ao ler a notícia no PÚBLICO de sexta-feira, fiquei muito surpreendido pelo facto de o Tribunal da Relação do Porto ter ilibado Ana Gomes quando, inicialmente, tinha sido condenada por ter chamado ao empresário do Porto Mário Ferreira “notório escroque/criminoso fiscal”. Julgo que as palavras de Ana Gomes foram muito ofensivas e insultuosas da honra do empresário e fico pasmado por o desembargador João Pedro P. Cardoso, num acórdão que redigiu no Tribunal da Relação do Porto, admitir que o epíteto usado pela comentadora televisiva "é efectivamente ofensivo da honra do empresário”, mas “a forma como foi usado se insere no direito à crítica e à liberdade de expressão”. Espantoso! - “a forma como foi usado”… Quais serão os limites ou a linha vermelha que corta cerce o direito à crítica e à liberdade de expressão? Não vale tudo, não é? Estou convencido de que se fosse eu a chamar os nomes que Ana Gomes dirigiu ao empresário não me livraria de pesada multa pecuniária ou ia ver o sol aos quadradinhos. Mas esta cá me fica: “As figuras públicas devem ser mais tolerantes a críticas do que os particulares” e, afinal, tudo não passa de “redundância pejorativa intensificada”. Gostei e estou esclarecido.

António Cândido Miguéis, Vila Real

A “mão visível”

Segundo Adam Smith, se a economia for livre, sem intervenção alguma de órgãos externos ou do governo, ela irá regular-se de forma automática, como se houvesse uma mão invisível por trás de tudo, fazendo com que os preços dos produtos fossem ditados pelo próprio mercado, conforme a sua necessidade.

É esta velha doutrina que polui o ideário populista nascente dos agentes defensores indefectíveis do “menos Estado”.

Contudo, são estes mesmos agentes que procuram colocar-se na vanguarda dos protestos dos agricultores que reclamam “apoios” estatais ou europeus para fazer face à concorrência “desleal” dos produtos necessários mais “eficientes”, i.e., mais baratos.

Afinal em que é que ficamos? Ou a “mão visível” do Estado protege os “agricultores”, ou a “mão invisível” do mercado os elimina abastecendo os mercados com os produtos necessários mais “eficientes”?

Carlos Caldas, Lisboa

Candidaturas de mulheres

As mulheres, que constituem a maioria da população, estão sempre em minoria nas candidaturas [partidárias]. Quando tanto se apregoa as quotas, a inovação e as novas ideias, o bafio dos encartados não desarma. Mas pelo menos o BE e o PAN apresentam-nas em lugares de topo. Gosto das intervenções de Inês de Sousa Real (PAN). Sabe ouvir e raramente interrompe nos debates televisivos. Estou seriamente a pensar dar-lhe o meu voto, já que o meu Luca, cão de raça beagle, não pode votar. O PAN é o partido que melhor defende os animais.

Ademar Costa, Póvoa de Varzim

Afinal, que país é este?

Vou ser breve, sem grandes considerações, acerca da manifestação dos agricultores. Assistimos nestes últimos dois dias às manifestações dos agricultores, que desejam melhores dias para a sobrevivência da sua actividade e de todos eles. Afinal, que país é este, que não apoia quem trabalha? O desprezo que é dado a todos aqueles que produzem os bens essenciais para os cidadãos. As manifestações, com cortes de estradas, de todos aqueles que vêem que o trabalho do seu esforço não é devidamente compensado. Afinal, que país é este?

Mário da Silva Jesus, Codivel