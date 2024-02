Os homens que “não têm nível nenhum”

Ela vê uma montra na Baixa, talvez no Chiado, em Lisboa. Veste uns calções escuros e tão curtos que lhe deixam as pernas brancas completamente descobertas. Os homens param, uns andam mais devagar e viram-se para trás. Há um pai que carrega um saco de plástico pesado, em cada mão, e caminha de costas voltadas para observar a mulher de calções, deixando a filha com quatro ou cinco anos (num vestidinho curto) atravessar a rua sem supervisão. Estamos em 1971, o filme é a preto e branco, e esta é uma reportagem sobre "mirones e piropos", no programa Ensaio, de Alexandre O'Neill (desconheço se será o poeta...), José Vaz Pereira e Luís Filipe Aguiar, realizado por Fernando Lopes e Fernando Matos Silva.

Ouve-se uma voz masculina que define os mirones, num texto carregado de ironia (já lá vamos). Depois, é feito um vox populi intercalado entre mulheres e homens, de várias idades e estratos sociais. As palavras são outras, a maneira de as dizer mais formal, mas o substrato é o mesmo de hoje: elas não gostam de ser "abordadas", eles não se vêem como "mirones", nem como abusadores, antes como "galanteadores", há um que diz que é de "raça latina" e que as mulheres gostam. Elas dizem que não, não gostam — "faço de conta que não ligo, não digo nada" —; eles acham que elas nada dizem, mas gostam — "gosta, mas no silêncio", diz um. Elas acham ofensivo — "não gosto de ser ofendida" —, eles acham que estão no seu direito — "não se ofende, é próprio do homem fazer galanteios".

O repórter explica que decidiram chamar a esses homens "mirones" e pergunta se os inquiridos concordam. Elas chamam-lhes: abusadores, atrevidos, que "fazem figuras patetas", malcriadões, que "não têm nível nenhum", horríveis, "de censurar". Eles discordam, antes preferem: admiradores, galanteadores.

A reportagem termina com o regresso ao passeio da mulher dos calções. Está de novo em frente a uma montra e há um tipo que se aproxima, que lhe diz qualquer coisa, ela segue o seu caminho, sem uma palavra, e ele caminha ao seu lado, a insistir. O estômago aperta-se-me porque sei o que se sente quando algo assim nos acontece. Entre os entrevistados, há quem fale da maneira de vestir, diz-se que elas são mais atrevidas, "estão a ultrapassar a barreira" — a culpa é de quem enverga os calções, não de quem olha e acredita que tem o direito de ver o que está por debaixo. Duas das entrevistadas dizem que já chamaram a polícia. Há uma mulher que se irrita, que diz que se veste para o marido, como quem diz que não quer ser sujeita a comentários na rua. "Nenhuma mulher gosta de ser abordada por um desconhecido", diz outra. Mas os desconhecidos não compreendem.

Passaram 53 anos e tão pouco mudou. Contudo, eles sentem-se ameaçados por elas, como referia há uma semana neste mesmo espaço, ao citar um estudo do Centro de Investigação Sociológica (CIS) espanhol, que dava conta que 44,1% dos homens espanhóis consideram que as políticas de igualdade foram tão longe que actualmente são eles que são discriminados. Esta semana, foi a vez do The Guardian divulgar um inquérito a 3600 pessoas para o Policy Institute do King's College London e para o Global Institute for Women's Leadership em que conclui que um em cada quatro homens do Reino Unido, com idades compreendidas entre os 16 e os 29 anos, acredita que é mais difícil ser homem do que mulher e um quinto vê com bons olhos o influenciador das redes sociais Andrew Tate — acusado de violação, tráfico humano e de exploração sexual e que criou uma plataforma onde ensinava outros homens a explorar sexualmente mulheres.

É aqui que estamos. E eu pergunto-me: pais, por onde temos andado? É que são os nossos filhos que se sentem ameaçados pelas suas amigas e namoradas, porque podem entrar nos mesmos cursos que eles (à sua frente), porque podem um dia ser suas superiores hierárquicas e, nessa altura, as nossas filhas vão sentir-se tão culpadas por serem bem-sucedidas que, para serem amadas, sujeitar-se-ão a maus tratos e humilhações em casa. É para este cenário que estamos a prepará-los?

Andamos tão, mas tão concentrados no seu sucesso académico que esquecemos que temos de educar também para os valores? A professora Elsa de Barros escreve sobre os "pais-helicóptero", focadíssimos no sucesso dos seus filhos e que se esquecem do essencial, como brincar. Andamos tão, mas tão assoberbados que não nos apercebemos que bebem tudo nas redes sociais, dos Andrew Tate às influencers e tiktokers que fazem tutoriais de maquilhagem e põem os adolescentes a usar produtos não indicados para as suas peles, prejudicando-os.

A psicóloga Clementina Almeida e o advogado Nuno Cardoso-Ribeiro escrevem sobre o uso dos telemóveis — a primeira, para alertar os pais que passam demasiado tempo nos ecrãs, como isso tem impacto no desenvolvimento cognitivo e emocional dos filhos; o segundo, para explicar as regras do uso do telemóvel quando a criança é filha de pais divorciados. "Na nossa sociedade, tão absorvida consigo mesma, comecem a olhar menos para vocês e mais uns para os outros", aconselhou Sargent Shriver, sogro de Arnold Schwarzenegger. O actor escreveu um livro que é autobiográfico e é também de auto-ajuda. A jornalista Carla B. Ribeiro leu-o de fio a pavio e revela como este pode contribuir para uma mudança na sua vida.

E voltando à masculinidade tóxica, no podcast Um Homem Não Chora, a psicóloga Maria Ana Barroso pergunta "que homens queremos?" e conversa com o maestro Martim Sousa Tavares que confessa que, na sua adolescência, chegou a sentir "vergonha" de dizer que tocava piano e de mostrar um lado que podia ser visto como demasiado sensível para o estereótipo então vigente de masculinidade. A semana passada, a conversa foi com Diogo Infante.

A jornalista Monica Hesse, do The Washington Post, faz uma reflexão sobre Donald Trump e pergunta-se até que ponto o ex-presidente e potencial candidato a regressar à Casa Branca é sexista. "Penso que o que muitas vezes é interpretado como sexismo é, de facto, um flagrante desrespeito pela humanidade em geral", lamenta.

Vivemos tempos de enorme desrespeito pela humanidade, em geral, e pelas mulheres e crianças, em particular. Termino com os mirones do programa Ensaio, de 1971, que vi na RTP Memória, e ao tal texto que adoraria saber quem é o autor (lamento, mas houve partes que tive dificuldade em perceber, apesar da dicção irrepreensível do locutor):

"Mirones de tudo. Mirones de mulheres. Dizer ‘os mirones’ é dizer pouco. Eles esperam, seguem, derivam, pacientam, ousam, trabalham com os dez mil dedos das duas mãos, ciciam convites, desembrulham obscenidades.

Mais que mirones, são batedores, (…), exploram a zona, avaliam o ‘mulherame’ que pode não ser exactamente o ‘miudame’. O mirone não faz grande questão de escolher as vítimas por idades. ‘Borracho’ ou ‘durázia’, tudo lhe calha. Mirone é de boa boca. Seguirá até a coxinha, a estrábica ou a parecida com o pai, à simples suspeita que alguma destas lhe dá sorte, lhe está a ligar.

Tão capaz de longas marchas de aproximação como de tracção repentina, o mirone quer é chegar à fala para, então, baratinar o material.

O mirone é velho, novo, alto, baixo, insignificante, bem-parecido, espadaúdo ou de peito nas costas. O mirone pode ser tudo: caixeirinho, estudante, proprietário, pai de família, solteirão, viúvo, não sei que mais. Único requisito: certa apresentação ou o que ele julga que é apresentação no trajar.

O mirone pode estar apeado ou motorizado. Pode seguir a pé ou cercado, de carro. (…) O mirone trabalha sozinho ou em grupo. Em grupo é menos operático, mas exibe mais palheta, maior desenvoltura verbal. Os machos que com ele emparceiram ajudam-no no seu espelhismo de ‘muito homem’.

O mirone pode mostrar-se ‘pessoa de maneiras’, mas a maior parte das vezes é grosseiro. O mirone pode ser imaginativo e engraçado, mas acontece que quase sempre é chato e soez.

O mirone é produto de um velho e tristíssimo equívoco: até prova em contrário, todas as mulheres são fáceis. A mãe dele, mirone, à parte, claro!

A ideia que o mirone faz da liberdade confina-se à dos seus próprios movimentos de mirone. As suas aproximações são, regra geral, mais dirigidas ao corpo do que ao espírito. Ele sabe com que material lida. A estatística dar-lhe-á razão?"

Boa semana!