Bombardeamento em cidade ucraniana ocupada faz 20 mortes

Um bombardeamento ucraniano que atingiu uma padaria na cidade ocupada de Lysychansk, no leste da Ucrânia, fez pelo menos 20 mortos, segundo o mais recente balanço das autoridades russas, que temem mais vítimas.

Um primeiro balanço, noticiado pelas agências noticiosas russas TASS e RIA Novosti, citando a polícia local, era de dois mortos.

Lysychansk, na região de Lugansk, caiu nas mãos das forças russas no Verão de 2022, após uma violenta batalha. A frente de batalha no leste da Ucrânia quase não se move há meses, mas os combates continuam sangrentos e os bombardeamentos intensificaram-se de ambos os lados este Inverno.

"Em Lysychansk, funcionários do Ministério russo das Situações de Emergência encontraram os corpos de 20 pessoas sob os escombros", escreveu o ministério na rede social Telegram.

A mesma fonte publicou um vídeo das equipas de salvamento a trabalhar no escuro, tirando um corpo dos escombros antes de descobrirem uma mulher ferida que foi retirada numa maca.

O ministério já disse que planeava continuar as buscas "durante toda a noite" e que já tinha salvado dez pessoas dos escombros.

Leonid Pasechnik, o governador de Lugansk nomeado pela Rússia, acusou as forças de Kiev de terem atacado uma padaria movimentada, que "era conhecida por ter pão fresco aos fins-de-semana".

O Ministério russo dos Negócios Estrangeiros afirmou que foram utilizadas armas ocidentais no bombardeamento e que espera uma "condenação rápida e incondicional" do ataque por parte das organizações internacionais.

Lysychansk, localizada a 15 quilómetros do território controlado pela Ucrânia, tinha uma população de 111 mil habitantes antes do início da ofensiva russa.

As forças russas passaram a controlar a cidade no Verão de 2022, juntamente com a sua cidade gémea de Severodonetsk, após uma das batalhas mais brutais desde o início da ofensiva, em Fevereiro de 2022.