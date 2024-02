Jogo Leixões-Nacional reagendado para 28 de Fevereiro por falta de policiamento

Leixões e Nacional acordaram marcar para 28 de Fevereiro o jogo da II Liga de futebol que tinham previsto para este domingo, em Matosinhos, e que foi adiado por falta de policiamento, confirmou à Lusa fonte da SAD leixonense.

Falta apenas fixar a hora a que terá lugar o encontro, que diz respeito à 20.ª jornada do segundo escalão.

A decisão do adiamento do jogo, agendado para as 11h, foi tomada na habitual reunião preparatória e após ter sido constatado que não haveria polícias suficientes para garantir a segurança respectiva.

Em comunicado, a Liga Portuguesa de Futebol Profissional informou depois que o adiamento, acordado com os clubes, se deveu ao facto de o organismo "ter recebido informações por parte do responsável pela força policial presente no Estádio do Mar de que não existem condições de segurança para a realização do mesmo, nem hoje, nem amanhã [segunda-feira]".

Fonte da SAD leixonense disse que, habitualmente, os jogos no Estádio do Mar, a casa do Leixões, costumam mobilizar "entre 34 e 36 polícias" e que este domingo compareceram 12.

O Leixões ocupa o 17.º e penúltimo posto da II Liga, com 17 pontos, e o Nacional encontra-se no terceiro lugar, com 37.

Este é o segundo jogo das ligas profissionais adiado este fim-de-semana devido à falta de policiamento, depois de o Famalicão-Sporting, da 20.ª jornada da I Liga, não se ter realizado no sábado, como