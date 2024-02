A caminho do fim do bipartidarismo em Portugal

O ciclo eleitoral em curso, que se inaugura com as eleições regionais dos Açores, amanhã, domingo, configura um momento político preocupante, que tem características de crise de regime democrático. Não por haver eleições seguidas e irem ser renovados mandatos institucionais em órgãos políticos do Estado. Mas, sim, pelas causas que levaram à antecipação das legislativas e às que poderão conduzir à convocação de eleições na Madeira, tal como pelas consequências que poderão ter no sistema político.

Os leitores são a força e a vida do jornal



O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para assinaturas.online@publico.pt