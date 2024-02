Na Madeira, adia-se um fumo branco que encobre quatro possíveis presidentes

Esperava-se que esta quinta-feira o conselho regional do PSD-Madeira votasse, de braço no ar, para escolher o sucessor de Miguel Albuquerque para presidente do Governo Regional da Madeira. Porém, tal não aconteceu — e o fumo branco foi adiado para a próxima semana, mantendo o futuro da região suspenso. Rafaela Fernandes, Eduardo Jesus, Jorge Carvalho — todos secretários regionais — e Manuel António Correia, derrotado nas internas do PSD-M em 2014, são os nomes apontados para suceder ao ainda líder do executivo madeirense.

