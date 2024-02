O direito de manifestação

A Câmara de Lisboa (CML) errou ao proibir a manifestação contra o islamismo. Todos sabemos que se trata de gente de extrema-direita, racista e homofóbica. À CML compete apenas indicar o local, data e hora mais propícios de modo a evitar perturbações sociais. Se o objectivo é contrariar a extrema-direita com a proibição, o que mais se consegue é aumentar o radicalismo. Sabemos que as forças (políticas) radicais, sejam elas de esquerda ou de direita, têm capacidade de mobilização para este tipo de acções, causando a sensação de que os adeptos destas causas são em muito maior número do que realmente são. A proibição era o critério usado no Estado Novo, tendo como consequência o aumento de opositores, mas isso acabou há cinquenta anos. A melhor forma de combater é apresentar alternativas válidas que possam contrariar esta postura, mas que infelizmente têm faltado. Devia ser um bom motivo de reflexão das forças políticas verdadeiramente democráticas, em especial numa fase eleitoral. Certamente que ficaríamos todos a ganhar.

António Barbosa, Porto

Imigrantes não são criminosos

Marcaram uma manifestação para o Largo do Martim Moniz, com um cariz de extrema-direita e ''contra a islamização da Europa''. É uma acção que visa a violência e o ódio de natureza xenófoba e racista. A PSP considerou que a manifestação apresentará perturbação da vida pública e o presidente da Câmara de Lisboa proibiu-a e bem. Ressalva-se que o ilícito evento tem carácter anticonstitucional, pois a Constituição não permite racismo nem xenofobia.

Os imigrantes são bem-vindos, não são criminosos, respeitam as normas vigentes e fazem-nos falta. Pelo exposto, antidemocratas e fascistas não podem usar a democracia, minando-a, para a atacar e, no limite, a derrubar! Veremos como as forças de segurança, muitas delas manietadas pela extrema-direita, se irão comportar...

Vítor Colaço Santos, São João das Lampas

A extrema-direita agradece

Contornar ou explorar as lacunas da lei tem sido um caminho percorrido por quase todos os partidos. Os portugueses quase todos os dias são bombardeados com notícias acusadoras de práticas adversas e muitas vezes ilícitas. O populismo alimenta-se da ideia de que luta contra as elites a favor do “dar voz ao povo”. Sempre que nas instituições democráticas há uma acção suspeita sobre quem a dirige ou trabalha, é uma bênção para a política de terra queimada da extrema-direita.

Entre outros deveres dos políticos está a promoção da ética e do respeito pela legalidade, quando assim não acontece, as consequências políticas negativas alastram-se por toda a sociedade. Estou a recordar o que se tem falado sobre o subsídio que Pedro Nuno Santos recebeu de deslocação da AR, apesar de morar em Lisboa. Ninguém com ideias claras sobre o que é o serviço público pode concordar com situações destas. É mais um caso triste.

Depois queixam-se de que a extrema-direita está quase nos 20% dos votos nas sondagens.

Carlos Oliveira, Funchal

Os novos nem/nem​

​Custa-me a compreender a lógica que leva a distorcer tanto a representatividade do voto da emigração quando comparada com a dos eleitores em território nacional. Entendo e aceito que a dualidade impostos/representação (na base da revolução americana) tenha um papel importante, mas questiono o equilíbrio da lei que dita que cerca de 1,5 milhões de portugueses elejam apenas quatro deputados nos círculos extranacionais. Importa acrescentar que, mesmo dentro da UE, muitos destes cidadãos não têm reconhecido o direito de voto nos seus países de trabalho, apesar de aí pagarem impostos, criando uma nova espécie de “nem/nem” da representação parlamentar, problema que parece não preocupar a União.

Esta questão torna-se ainda mais aguda com a notícia de que 30% dos nossos nacionais com menos de 40 anos residirão agora no estrangeiro. Queremos continuar a correr o risco de excluir aqueles que, afirmamos, tanta falta nos fazem, agora e (mais ainda) no futuro?

Pedro Bouza Serrano, Haia (Países Baixos)

Agora estou mesmo preocupado...

O Governo francês (na linha da UE) tinha um plano de transição ecológica visando uma agricultura sustentável com várias medidas (ex: diminuir os pesticidas em 50%; 25% da área cultivada para agricultura biológica, fim dos subsídios ao gasóleo, etc.). O que aconteceu? Um levantamento de agricultores e... um recuo do Governo francês, com um pedido à UE para fazer o mesmo. Assim, o mundo não vai lá. O que seria/será preciso fazer nos próximos 5 a 25 anos em termos de mudança do modelo económico global para que a vida na Terra seja sustentável a prazo é de tal forma gigantesco e disruptivo, com mudança de vida para todos, que estas mudanças em França vão parecer uma coisa menor. Como vamos mudar de modelo económico se à primeira manifestação voltamos atrás?

Fernando Vieira, Lisboa