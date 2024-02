Papa pede aos jovens para não se deixarem influenciar pelos likes nas redes sociais

O Papa Francisco pediu este sábado aos jovens para não se deixarem influenciar pelas modas do momento, nem pelos likes e seguidores nas redes sociais num discurso no Rotondi College of Gorla Minore, escola católica privada de Itália.

"Jovens, procurem a verdade em tudo sem se deixarem influenciar pelas tendências actuais ou pelo pensamento comum, pelos likes ou pelos followers nas redes sociais. Estas não são as coisas mais importantes porque, na verdade, depender demasiado delas pode tirar-nos a liberdade", afirmou.

O Papa disse-lhes ainda para não temerem, quando necessário, mudar e aceitar opiniões e formas de pensar diferentes das suas em tudo o que não é essencial, mostrando-se sempre disponíveis para ouvir e argumentar.

Quanto à educação, Francisco alertou-os para o facto de a ignorância gerar medo e o medo gerar intolerância, por isso, pediu-lhes para estudar em equipa e com motivação.

"Na verdade, o conhecimento cresce partilhando-o com os outros. Estudamos para crescer e crescer significa amadurecer juntos, aprender coisas novas e dialogar uns com os outros, com Deus, com os professores, com outros educadores, com os pais e com quem pensa diferente", concluiu.