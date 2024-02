Cuidados de saúde primários das ULS vão receber 16 mil computadores até março

Dezasseis mil portáteis e desktops começaram esta sexta-feira a ser distribuídos nos cuidados de saúde primários, um investimento superior a 10 milhões de euros que visa melhorar as condições de trabalho dos profissionais.

A distribuição de computadores que "vão modernizar os cuidados de saúde primários das Unidades Locais de Saúde (ULS) de todo o país" iniciou-se hoje na ULS de Gaia Espinho, que recebeu 120 equipamentos informáticos, refere em comunicado a SPMS - Serviços Partilhados do Ministério da Saúde.

Segundo a SPMS, prevê-se que a entrega dos novos equipamentos de informática às várias Unidades Locais de Saúde do país fique concluída até ao final do primeiro trimestre deste ano.

"Trata-se de um investimento superior a 10 milhões de euros, que vai substituir o parque informático dos cuidados de saúde primários do SNS por equipamentos e dispositivos actuais, mais modernos e funcionais", no âmbito do plano de modernização dos postos de trabalho dos profissionais do Serviço Nacional de Saúde ao abrigo do Plano de Recuperação e Resiliência, na sua componente da Transição Digital da Saúde, coordenado pela SPMS.

No total, são cerca de 16 mil novos portáteis e desktops, que vão permitir às instituições melhorarem as condições de trabalho dos profissionais, designadamente no acesso e tratamento da informação, refere a SPMS.

"Fala-se muito de transição digital, mas a primeira coisa para que aconteça é a infra-estrutura, sem ela nada avança", afirma a presidente da SPMS, Sandra Cavaca, citada no comunicado.

Segundo Sandra Cavaca, este investimento visa melhorar as condições de trabalho de quem está no terreno e "aumentar a segurança, melhorar o desempenho e a utilização das aplicações e dos sistemas de informação".

Para o presidente do Conselho de Administração da ULS de Gaia/Espinho, Rui Guimarães, "esta renovação permite que os profissionais estejam dotados de melhores meios, o que possibilita uma melhor resposta aos utentes, pois as soluções de mobilidade vão encontro da dinâmica" que pretendem nos cuidados de saúde primários, agora dotados de equipamentos que "permitem ir ao encontro dos utentes".