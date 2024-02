Podcast. Governo reagiu tarde aos protestos dos agricultores?

O excesso de burocracia da Política Agrícola Comum, a quebra de rendimentos, as exigências ambientais rígidas, o desprestígio social ou a “concorrência desleal” fizeram os agricultores sair à rua em vários países da União Europeia. Reagiu tarde o Governo? E como inorgânicos são estes movimentos que se organizam nas redes sociais?

O Soundbite está disponível de segunda a sexta-feira em todas as aplicações para escuta de podcasts — como a Apple Podcasts ou o Spotify —​ e na área de podcasts do site do PÚBLICO.