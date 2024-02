IL contraria CNE e apresenta programa eleitoral no dia de reflexão dos Açores

A Iniciativa Liberal vai mesmo apresentar o programa eleitoral para as legislativas de 10 de Março neste sábado, contrariando assim a Comissão Nacional de Eleições (CNE), que considerou tal iniciativa política "proibida pela lei" por se tratar do dia de reflexão para as regionais dos Açores que têm lugar no domingo, isto depois de ter feito uma deliberação em que admitia, “excepcionalmente, fora do território da região autónoma" a realização de "acções de propaganda".

