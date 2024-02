?? “Santas tardes, classe operária!” e o “sorvete de cadáver”

Olá.

Uma das pequenas tragédias da dispersão dos espectadores por plataformas, canais, redes e jogos é a perda da língua franca televisiva. Aquela que fazia com que nos anos 1990 toda a gente soubesse que "não havia necessidade" era uma citação do Diácono Remédios de Herman José na Herman Enciclopédia, ou que, olhando bem mais para trás, toda a gente soubesse que "E esta, hein?" era a assinatura do jornalista Fernando Pessa no final de cada reportagem. Depois, essas expressões infiltravam-se na comunicação quotidiana e funcionavam como chave-mestra para o entendimento. Hoje, se falarmos de um "corpsicle" (um gelado, um sorvete, de um ou mais cadáveres, formado pela agregação de "isicle" ou "popsicle" e "corpse"), quantos vão perceber?

É uma tragédia relativa, claro. A multiplicação de fontes de séries, filmes ou documentários e a correspondente produção trouxe uma enorme diversidade para o público. Há um pouco de tudo para toda a gente. Não se trata portanto aqui de nostalgia nem de um lamento revivalista. É uma constatação de um facto, que não impede que espontaneamente não surja, como quando se escrevia esta newsletter, uma conversa em que haja quem saiba o que é o "corpsicle". Porque alguém também está a ver True Detective: Night Country e sabe que no meio de um ringue de hóquei está a descongelar um "corpsicle" — uma espécie de picolé com sabor a Hieronymus Bosch que junta actualmente seis cadáveres horrorizados, mutilados e congelados.

A Internet também sabe o que é um "corpsicle", visto que a palavra já existia anteriormente e que até foi tema de um episódio de Malmequer, Bem-me-quer (Pushing Daisies, 2008), mas agora o termo saltou para as páginas dos jornais. O New York Times pôs académicos a explicar a mecânica deste "sorvete de cadáveres" e várias publicações interessaram-se pela arte de criar aquela amálgama como adereço no plateau.

É precisamente quando estas expressões saem do plateau e trespassam o ecrã rumo à memória do espectador que se faz a magia. "Santas tardes, classe operária!", sabem todos os que viram, comentaram e prolongaram a sua experiência da série Pôr do Sol da RTP1 (2021-22). "Fuck off!", respondem os fãs de Succession (2018-23). "I am the one who knocks", anunciava Walter White em 2011 num episódio de Breaking Bad, como quem avisava que o tempo em que o bordão criminoso "badabing" já tinha passado — Sonny Corleone dizia-o em O Padrinho (1972), Os Sopranos (1999) tornaram a "catchphrase" em nome de clube de striptease, o Dicionário Oxford adoptou-a em 2003 como expressão sinónima de um acontecimento provocado sem esforço e com os resultados pretendidos.

Estávamos em 2011 quando um herói chamado Ned Stark dizia pela primeira vez "O Inverno está a chegar". Era o lema da sua casa, os Stark de A Guerra dos Tronos, e dos livros de George R.R. Martin, para as casas de milhões de espectadores; a frase tornava-se pontuação de conversas mundo fora. Foi, argumentou-se, um dos últimos momentos de monocultura televisiva global. Mas tal como Jon Snow, o futuro pode provar que esta tese estava errada — "não sabes nada, Jon Snow". Não há uma frase do género saída de Stranger Things, nem de Wednesday, apesar das muitas expressões que ajudaram a popularizar e de serem séries da plataforma mais forte do mercado, com 260 milhões de subscritores.

Segundo o recém-publicado Diccionario del léxico juvenil en España, de Maria Luisa Regueiro, os dois factores que mais aceleram e contribuem para a criação do calão juvenil são hoje, além do contacto com imigrantes, as redes sociais e os videojogos. A televisão, seja ela por streaming ou via linear, não entra neste campeonato. "Bazinga", diria Sheldon Cooper em A Teoria do Big Bang (2007-19). A resposta de Jesse, em Breaking Bad, seria um indignado: "Yo, bitch!".



O que anda a ver

Isabel Vázquez, argumentista e autora das séries Bosé, Escríbeme una serie ou Tentaciones

"Estou a ver Criminal Record na Apple TV+, uma série com Cush Jumbo e Peter Capaldi. E estou a ver também The Long Shadow na Skyshowtime, uma série com Toby Jones sobre a investigação em torno do estripador de Yorkshire. Duas séries sobre detectives, no fundo."



Netflix

Sexta-feira, 2 de Fevereiro

Orion e o Escuro — Filme de animação da Dreamworks sobre o medo do escuro. Orion é um miúdo que tem uma paixoneta secreta mas sobretudo muita ansiedade. Tem medo de vários animais, de palhaços, de ondas eletromagnéticas e acima de tudo, do escuro. E claro que o escuro se torna uma figura e o assombra, provando-lhe afinal que nada há a temer. Paul Walter Hauser, acabado de receber um Emmy, é o Escuro e Orion tem a voz de Jacob Tremblay.

A Propósito da CHU — Série taiwanesa sobre Chu Ai (Chan Tzu-hsuan), terapeuta e vlogger focada no sexo, só tem barreiras no que toca ao amor. Tem uma relação sem compromisso com Ping-ke, que é avesso ao compromisso. À volta de Chu, há vários problemas amorosos na família e, claro, uma espécie de aspiração a um final feliz que só pode ser uma relação cor-de-rosa e convencional. Oito episódios.

Quarta-feira, 7 de Fevereiro

Raël: O Último Profeta — Dose semanal de minissérie documental sobre uma fraude ou culto, neste caso sobre Raël, fundador de uma "religião" cuja base são os óvnis e que, sem surpresas, se transformou uma seita. Conta com entrevistas com seguidores do culto, críticos e dissidentes e com o próprio Raël. Quatro episódios.

Quinta-feira, 8 de Fevereiro

Um Dia — Minissérie britânica sobre o par Emma Morley e Dexter Mayhew, que conversaram pela primeira vez quando terminaram o liceu em 1988. Na manhã seguinte, cada um segue o seu caminho mas passado exactamente um ano, e depois mais anos, sempre no mesmo dia, como mudou a sua relação? Cada episódio acompanha Dex e Em um ano mais velhos. Baseada no best-seller de David Nicholls.



HBO Max

Domingo, 4 de Fevereiro

Os Maias — Cenas da Vida Romântica — Filme de João Botelho com base no incontornável romance de Eça de Queirós. Passado no Portugal do século XIX, a intriga quase dispensa apresentações. Uma família e seus amores e casamentos, o Ramalhete e Maria Eduarda.

Segunda-feira, 5 de Fevereiro

Calma, Larry! — Décima segunda e última temporada da série de e com Larry David, suas neuroses e comédia sobre a vida quotidiana filmada sem guião e apenas com algumas linhas gerais do que deve ser a sequência de acontecimentos.

Terça-feira, 6 de Fevereiro

The Daughter of God: Dalma Maradona — O filão "el Pibe" explora-se agora a partir da perspectiva da sua filha, que tem aqui direito a um documentário biográfico — mas atenção, que é sobre "os momentos mais importantes da vida de Diego Maradona". O título engana e na verdade este é um relato de Dalma sobre o pai. Promete histórias nunca contadas em três episódios de 45 minutos.

Quarta-feira, 7 de Fevereiro

Feud: Capote vs. the Swans — A série antológica de Ryan Murphy vira-se desta feita para a lenda literária Truman Capote e a sua relação com as mulheres da elite nova-iorquina a quem chamava "swans". Os seus cisnes eram Barbara "Babe" Paley, Slim Keith, C.Z. Guest e Lee Radziwill, e elas tinham-no como confidente, mas o polémico escritor usaria os seus segredos como combustível para a sua obra. O elenco é de luxo: Naomi Watts, Diane Lane, Chloe Sevigny, Demi Moore, Calista Flockhart e Molly Ringwald, além de Tom Hollander como Capote. Os dois primeiros episódios de estreiam-se no dia 7 e os restantes seis episódios chegam semanalmente.

Quinta-feira, 8 de Fevereiro

Tokyo Vice - Segunda temporada da série criada e escrita por J.T. Rogers e que teve como chamariz a realização de um episódio e a produção executiva por Michael Mann quando se estreou em Abril de 2022. Dez episódios, com estreia de dois episódios esta sexta-feira e depois um novo episódio por semana. Ansel Elgort continua a encabeçar esta história sobre o submundo de Tóquio visto por um norte-americano. Ken Watanabe e Rinko Kikuchi também participam na série.

They Called Him Mostly Harmless — Documentário sobre um homem encontrado morto no deserto da Flórida sem identificação e a tentativa de retroceder no caminho que percorreu até ao seu falecimento. Dois anos, milhares de detectives amadores na Internet e um milagre da ciência permitiram identificá-lo e esse é só o princípio da história.

SkyShowtime

Segunda-feira, 5 de Fevereiro

Asteroid City — O mais recente filme de Wes Anderson estreia-se na SkyShowtime com o seu elenco estrelado e a sua base em 1955 numa cidade repleta de astrónomos e candidatos a astronauta que é abalada pela chegada de um extraterrestre. Mas também há uma peça sobre o mesmo tema a ser ensaiada a quilómetros de distância. Com Jason Schwartzman, Scarlett Johansson e Tom Hanks além de Jeffrey Wright, Tilda Swinton, Adrien Brody, Bryan Cranston ou Edward Norton, entre muitos, muitos outros.

Quinta-feira, 8 de Fevereiro

The Lovers — Seis episódios para falar de um amor entre duas pessoas muito diferentes. Passada em Belfast e Londres, é a história de Janet (Roisin Gallagher) e Seamus (Johnny Flynn) e a sua aversão mútua a transformar-se em paixão. Dois episódios em estreia e depois transmissão semanal.

Amazon Prime Video

Sexta-feira, 2 de Fevereiro

Mr. & Mrs. Smith — Não há filme ou série que escape aos remakes e este, segundo diz alguma crítica, não é dos mais bem conseguidos apesar do "star power" envolvido. O filme que juntou Brad Pitt e Angelina Jolie no ecrã como dois espiões que são casados mas nada sabem sobre a vida profissional um do outro torna-se série — agora cabe a Donald Glover e a Maya Erskine interpretar dois desconhecidos que começam a trabalhar numa agência de espiões que os faz passar a ser casados.

Disney+

Quarta-feira, 7 de Fevereiro

As Marvels — A Capitão Marvel (Brie Larson) está a braços com a destabilização total do universo. Uma anomalia liga-a a Kamala Khan (Iman Vellani), a superfã conhecida como Ms. Marvel, e com os da sua sobrinha, capitão Monica Rambeau (Teyonah Parris). Realização de Nia DaCosta.

Filmin

Sexta-feira, 2 de Fevereiro

Reino Animal— Filme de ficção científica de Thomas Cailley sobre pai e filho numa expedição, num mundo em que alguns humanos começaram a sofrer mutações e se assemelham a espécies animais. Esteve no Festival de Cannes na secção Un Certain Regard e na selecção oficial MotelX. Disponível para aluguer por 3,95 euros.

Joga ou Morre - Um jogo, uma faca amaldiçoada que liberta um demónio, um grupo de amigos. O que pode correr mal? Disponível para aluguer por 3,95 euros. Com Asa Butterfield, Annabeth Gish e Natalia Dyer.

Quinta-feira, 8 de Fevereiro

Ela é Uma Música — Documentário de Francisca Marvão sobre as mulheres que marcaram a história do rock português mas cuja história pouco foi cantada. Com Lena D'Água, Ondina Pires, Adelaide Ferreira, Ana Deus, Xana , Cláudia Guerreiro, Sónia Cabrita, Maria Teresa Horta, Ana Da Silva, Teresa Castro, Ana Farinha ou Ana Markl.

Simone - A Viagem do Século — Biopic de Olivier Dahan sobre Simone Veil, sobrevivente do Holocausto e mulher que mudou a história política de França graças às suas leis progressistas que contemplaram a despenalização do aborto, por exemplo.

Debaixo das Figueiras — O flirt sob uma figueira é a coisa mais jovem que surge para streaming esta semana e Erige Sehiri filma precisamente uma colheita de Verão tunisina que é também uma viagem colectiva de auto-conhecimento. Exibido no Festival de Cinema de Cannes, é a estreia de Erige Sehiri nas longas-metragens de ficção.

I Comete - Um Verão na Córsega — O Verão, outra vez, desta feita na Córsega, e noutra primeira longa para um cineasta, Pascal Tagnati. Várias gerações são retratadas num Agosto tórrido.

Perguntem à Lua — Outra primeira longa-metragem, a da grega Jacqueline Lentzou, sobre uma jovem que regressa ao contacto com o pai, doente. A par do calendário de uma cuidadora, há vídeos em registo confessional da protagonista, as fases da lua e quatro cartas de tarot a delimitar capítulos.

TVCine+

Quinta-feira, 8 de Fevereiro

Angelyne — A América. Esta é uma fatia do país onde tanta coisa é possível, nomeadamente o percurso da loira cujas curvas e Corvette cor-de-rosa passaram dos outdoors de Los Angeles com o seu nome (Angelyne) e a tornaram numa lenda à escala dos anos 1980 da Califórnia. Minissérie de cinco episódios protagonizada por Emmy Rossum inspirada num artigo da revista The Hollywood Reporter que revelou o passado de Angelyne: filha de sobreviventes do Holocausto nascida na Polónia que só queria ser famosa pelo que fazia. Criada por Allison Miller, conta com Martin Freeman ou Hamish Linklater ao lado de Rossum.

The Thing About Pam — O marido de Betsy é condenado pelo assassinato da mulher, mas a melhor amiga da vítima é que a viu pela última vez antes do crime. A história é real e Pam Hupp ganhou fama pelo seu potencial papel na morte da amiga. Inspirou um podcast e agora é interpretada por Renée Zellweger. Minissérie de seis episódios. Josh Duhamel e Judy Greer também estão no elenco.

Globoplay

Segunda-feira, 5 de Fevereiro

Labirinto— Minissérie em que um homem, André, é dado como culpado do assassinato de um empresário cuja filha ajudou a salvar e que o tinha empregado recentemente. A trama é a busca por respostas e pela inocência do protagonista.

Perdido no streaming

Há 12 anos, ele era o rei. O rei dos resmungões, dos macambúzios, dos sorumbáticos. Dr. House era uma fonte de fascínio permanente, um equilibrista entre o génio e a personalidade abrasiva, tal como a série era um cruzamento entre procedural clínico com misteriosos e raros casos e o drama humano em arcos narrativos de mais de 20 episódios por temporada. Dr. House está na Netflix, oito temporadas e muitas doenças de médicos e pacientes. Numa altura em que o público se entrega a séries "antigas" (Dr. House está na secção Retro TV da Netflix) sem razão aparente, que tal House em vez de Suits?



