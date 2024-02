Ucrânia na hora das decisões

Este contexto aumenta as oportunidades para a diplomacia e negociação. O impasse no terreno favorece-as.

Os últimos meses têm confirmado a inviabilidade da solução militar para a guerra na Ucrânia. O fracasso da contra-ofensiva que nunca se materializou no terreno desaguou num impasse militar que dura há meses e sem fim à vista. Quanto aos fornecimentos de material militar, as várias 'armas milagrosas' (Leopard, Abrams, bombas de fragmentação, entre outras) garantiam mudar o curso da guerra e dar uma vitória certa e rápida à Ucrânia, e a mesma retórica assenta agora na chegada dos F-16 como meio para domínio dos ares. A pressão política para a solução do conflito não teve melhores resultados. As dezenas de pacotes de sanções económicas contra a Rússia, com impacto económico moderado, nunca se aproximaram do seu objectivo: levar a uma alteração da situação e opções políticas na Rússia, leia-se, aumentar os custos da guerra de tal forma que a retirada russa do território ucraniano seria a única solução possível.