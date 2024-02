Açores: Pedro Nuno Santos recebido com protesto de polícias. PS terá “solução” no programa

Pedro Nuno Santos foi recebido por um protesto de dezenas de forças de segurança à entrada de um comício em Vila Franca do Campo, na ilha de São Miguel, nos Açores. E garantiu que o PS terá uma “solução” para que estes profissionais “se sintam dignificados” no seu programa eleitoral.

“Nós estamos a trabalhar numa solução para que vocês se sintam respeitados, valorizados, dignificados. Essa é a nossa preocupação", disse o líder do PS, que considerou que o papel dos polícias "na segurança do nosso povo é tremendo". "Temos consciência disso", garantiu ainda, acrescentando que "um dos principais responsáveis por Portugal ser um dos países mais seguros do mundo" é o trabalho das forças de segurança.

"Temos respeito pelo vosso trabalho e estamos a trabalhar numa solução para que vocês se sintam dignificados", assegurou, adiantando que essa solução será "apresentada no programa de governo".

Os membros da PSP, GNR e guardas prisionais apresentaram cartões vermelhos no ar e cantaram o hino nacional.

Já dentro do pavilhão, onde irá discursar no comício dos socialistas tendo em vista as eleições regionais açorianas do próximo domingo, Pedro Nuno Santos disse ainda que "temos de saber ouvir, saber respeitar" as "preocupações e reivindicações" dos polícias. "Temos sempre que tentar encontrar respostas para os problemas do nosso povo. Obviamente que estamos atentos", disse, em resposta aos jornalistas.

Questionado ainda sobre os protestos dos agricultores, em relação aos quais reconheceu estar preocupado, considerou também que "temos que perceber, ter empatia, sentir os problemas dos outros e procurar soluções". "É com esse espírito que estamos a trabalhar", rematou, ao lado de Vasco Cordeiro, líder do PS-Açores e candidato a presidente do governo regional.