O PSD e o Chega

Por mais incrível que pareça e por mais inadmissível que para mim fosse até ao dia de ontem, acho agora lamentavelmente possível que o PSD faça uma aliança com o Chega para governar Portugal, nem que para isso tenha de correr com Luís Montenegro, fazendo fé que este respeitará até à última a palavra anteriormente dada. Há ou não gente no PSD que tornará possível a realização de um governo com o Chega, como afirmou André Ventura? Pessoalmente acho mesmo muitíssimo possível que tal aconteça, considerando o que muitos elementos do PSD têm afirmado. Lamento sinceramente que isto possa acontecer e afirmo sem margem para qualquer dúvida que, se infelizmente tal vier acontecer, Sá Carneiro, se estivesse vivo, ficaria envergonhado. Vai ou não Montenegro fazer valer o seu pensamento e inviabilizar toda e qualquer possibilidade de acordo com o Chega?

Manuel Morato Gomes, Senhora da Hora

Mobilidade no Porto

O Porto tem sofrido nos últimos anos uma autêntica avalanche de obras justificadas pela melhoria na vertente da mobilidade na cidade e dos portuenses. Como morador, pagante de IMI e usando a cidade há mais de 65 anos, questiono o que está a ser feito em prol dos objectivos já referidos. As obras do Metrobus são feitas sem qualquer planeamento e respeito pelos moradores.

As tecnologias usadas na frente de obra são as mesmas usadas em obras de construção civil básica, sem qualquer uso de tecnologias modernas e de ferramentas na área da construção civil moderna. Os atrasos são insustentáveis e não tendo o menor respeito pelos comerciantes e moradores e turistas. Os interfaces na Boavista entre os veículos do Metrobus e a Metro são inexistentes e há total desfragmentação.

O delírio de usar o hidrogénio como fonte de combustível nos veículos parece nobre mas está totalmente desalinhado com o estado de arte da tecnologia em apreço. Portugal não tem nada de concreto em estado maduro neste domínio – nem ID nem mão-de-obra qualificada para a manutenção destes veículos, o que resultará na utilização de modelos híbridos nestes veículos. Revejam as prioridades da cidade com os cidadãos e tecido científico.

José Freitas, Porto

Um terceiro dilema

A incompetência, a irresponsabilidade, o facilitismo, o oportunismo e a corrupção grassam. Não só, mas também por isso, a paz, o pão, a habitação, a saúde e a educação são cada vez menos e piores. A classe média é cada vez menor e as diferenças entre ricos e pobres são cada vez maiores. A inveja pelo "ter" do outro cresce. Um país são as pessoas mais o território. O despovoamento e o abandono de uma boa parte do território interior aumentam, contribuindo para o crescimento da pobreza. As redes sociais, com o seu carácter universal, inclusivo e activo, possibilitam uma espécie de "manifestação caótica permanente". À ordem reinante nas manifestações tradicionais, opõe-se aqui uma desordem provocada e alimentada pela maioria dos intervenientes, que tem por base os aspectos mais negativos e vis da condição humana, com a gasolina a ser-lhe fornecida pelas más circunstâncias que enformam o país.

Aos dois dilemas habituais que ocorrem nas eleições – PS ou PSD? Direita ou esquerda? – poderá estar prestes a juntar-se-lhes um terceiro dilema, inédito até agora: extremistas ou moderados? Será este dilema o fim das democracias?

Albano Augusto Rosa, Amadora

Quem acode a Trás-os-Montes?

Sem pôr em causa a legalidade da operação, o PÚBLICO de 28 de Janeiro brindou-nos com o excelente artigo de investigação sobre o negócio da venda de barragens transmontanas que eu, como cidadão comum, sempre achei ser esquisito e parece não me ter enganado muito.Perante tamanha embrulhada de nuances, conducentes a uma finalização favorávelcomo é costumeaos interesses económicos de entidades privadas que existem apenas com finalidade lucrativa, dói bastante constatar a fragilidade do nosso Estado e a incompetência que define cada vez mais a falta de capacidade governativa das pessoas às quais vamos entregando a gestão dos destinos do país e que, neste caso, resulta em grande prejuízo para uma região que é só considerada das mais deprimidas da Europa.Somando a este processo outros de grande envergadura, como é o do chumbo em Bruxelas da pretensão transmontana de uma ferrovia entre o Porto, Vila Real e Bragança, que, sendo importantíssima para todo o Norte, foi por nós aceite com passividade e o marasmo da electrificação da Linha do Douro, temos assim a continuação e agravamento das tremendas assimetrias regionais de que sempre nos queixámos e que, infelizmente, irão levar ao total abandono do interior deste pobre e pequeno retalho da UE.Celerino Dias, Sedielos