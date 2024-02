Trump usou 50 milhões de euros em donativos para pagar advogados e tribunais

Despesas de 2023 mostram que as organizações de acção política que giram à volta do ex-Presidente dos EUA gastaram mais do que aquilo que receberam.

Uma única organização de recolha de fundos em nome de Donald Trump, criada em 2020 com a promessa de lutar nos tribunais contra a suposta ilegitimidade da eleição de Joe Biden nesse ano, gastou 47 milhões de dólares (43 milhões de euros), em 2023, em custas judiciais e honorários de advogados nos vários processos em curso contra o ex-Presidente dos Estados Unidos.

Só no segundo semestre de 2023, o Save America PAC — uma organização que é financiada em 60% por reformados que contribuem com poucas dezenas de dólares — gastou 26 milhões de dólares (24 milhões de euros) com as despesas de Trump nos tribunais, depois de ter gasto 21 milhões de dólares (19 milhões de euros) no primeiro semestre.

Segundo as contas submetidas pela campanha de Trump à comissão de eleições dos EUA, publicadas na noite de quarta-feira, o Save America PAC entrou em 2024 com apenas cinco milhões de dólares (quatro mil e 600 milhões de euros) nos cofres, depois de um máximo de 100 milhões de dólares (92 milhões de euros) em 2022.

No total, as várias organizações de acção política (PAC, na sigla original) criadas à volta de Trump gastaram 55 milhões de dólares (51 milhões de euros), em 2023, com os processos judiciais do ex-Presidente dos EUA.

A factura mensal mais elevada, no valor de 6 milhões e 600 mil dólares (seis milhões de euros) foi paga em Julho de 2023, uma época do ano que coincidiu com a dedução de mais três acusações contra Trump no processo sobre a retenção de documentos confidenciais da Casa Branca, e com o anúncio da acusação federal de tentativa de subversão dos resultados eleitorais de 2020.

Segundo o site Politico, o conjunto das organizações que angariam fundos em nome de Trump e que o apoiam na campanha presidencial deste ano (de forma directa, ou através de iniciativas contra os seus adversários) gastaram 210 milhões de dólares (194 milhões de euros) em 2023 e angariaram um pouco menos de 200 milhões de dólares (185 milhões de euros).

Ainda assim, Trump entrou em 2024 com mais de 70 milhões de dólares (65 milhões de euros) disponíveis entre todas as organizações, incluindo novas angariações no segundo semestre de 2023 e fundos que transitaram de outros anos.

Apesar de a campanha de Trump continuar a ser um colosso no universo da angariação de fundos nos EUA, os gastos com os tribunais em 2023 — e as indemnizações que o ex-Presidente dos EUA poderá ter de pagar em 2024 — indicam que uma fatia importante não poderá ser gasta em acções de campanha e na coordenação das operações no terreno, uma área muito importante numa eleição que poderá ser decidida por poucos milhares de votos numa mão- cheia de estados.

Na semana passada, Trump foi condenado a pagar mais de 83 milhões de dólares (77 milhões de euros) a E. Jean Carroll num segundo processo por difamação; e aguarda-se a qualquer momento uma decisão de um juiz de Nova Iorque, num outro processo, em que o ex-Presidente dos EUA poderá ser condenado a pagar 370 milhões de dólares (341 milhões de euros).