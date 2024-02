Sexta na TV: Inverno Selvagem com os novos Smith a 120 Batimentos por Minuto

Na grelha do dia também estão solteiras malcomportadas, pesadelos de Insidious e mais Filhos do Sol.

CINEMA

Insidious: A Porta Vermelha

TVCine Top, 21h30

Estreia em realização do actor Patrick Wilson, o quinto tomo da saga Insidious continua a história iniciada em 2010 por James Wan. Reencontra a família Lambert dez anos depois dos eventos traumáticos com Dalton, o filho mais velho. Agora, pai e filho têm pesadelos premonitórios.

Homem-Aranha: Longe de Casa

AXN, 22h

Jon Watts dirige esta aventura na Europa de Peter Parker (Tom Holland). Numa visita de estudo, o herói cruza-se com Mysterio (Jake Gyllenhaal), que poderá ou não ser um vilão. Samuel L. Jackson, Zendaya, Cobie Smulders, Jon Favreau, J. B. Smoove, Jacob Batalon, Martin Starr e Marisa Tomei também entram no filme. Logo a seguir, é exibida a sequela, Homem-Aranha: Sem Volta a Casa.

A Melhor Despedida de Solteira

AMC, 22h11

Comédia malcomportada de Paul Feig, recheada de situações inconfessáveis e duplamente nomeada para os Óscares: Melissa McCarthy como melhor actriz secundária; Kristen Wiig (que também protagoniza) e Annie Mumolo pelo argumento original.

No centro da história está uma mulher prestes a entrar nos 40, que está a passar uma péssima fase quando descobre que a melhor amiga (Maya Rudolph) se vai casar. Empenhada em ajudar nos preparativos, rapidamente se enreda no avassalador rol de tarefas – para não falar nas bizarrias do grupo de damas de honor que lhe calharam como parceiras de organização (McCarthy, Rose Byrne, Wendi McLendon-Covey e Ellie Kemper).

120 Batimentos por Minuto

RTP2, 22h56

Paris, início da década de 1990. Um grupo de activistas esforça-se por captar a atenção da opinião pública para a epidemia de sida. Face à inacção do Governo francês, alguns jovens criam a coligação Act Up (AIDS Coalition to Unleash Power). É neste contexto que Nathan, um jovem que se junta ao movimento, conhece Sean, um dos militantes mais fiéis e proactivos.

Realizado em 2017, este foi o filme-sensação da 70.ª edição do Festival de Cinema de Cannes, onde recebeu o Grande Prémio do Júri. A realização fica a cargo de Robin Campillo, segundo um argumento seu e de Philippe Mangeot, presidente da Act Up francesa nos anos 1990.

O Ano da Morte de Ricardo Reis

RTP1, 00h49

João Botelho realiza esta adaptação ao cinema do romance que o nobelizado José Saramago escreveu em 1984. Com o brasileiro Chico Díaz a encarnar Reis e Luís Lima Barreto a assumir o papel de Pessoa, o elenco conta também com a participação de Catarina Wallenstein, Rui Morisson, Victoria Guerra, Marcello Urgeghe e Hugo Mestre Amaro.

SÉRIE

Mr. & Mrs. Smith

Prime Video, streaming

Estreia. Donald Glover e Maya Erskine dão vida a este remake do filme que Brad Pitt e Angelina Jolie protagonizaram em 2005. Os criadores são o próprio Glover e Francesca Sloane, e a acção desenrola-se em oito episódios.

John e Jane Smith eram estranhos até se juntarem a uma agência de espionagem que lhes exigiu que se casassem para manter secretas as suas identidades. A união pode ser só fachada, mas a parceria é bem real na relação que vão desenvolvendo no dia-a-dia. Como em qualquer outro casal, o trabalho e a vida pessoal tendem a misturar-se – com a diferença de haver missões secretas e arriscadas todas as semanas.

DOCUMENTÁRIOS

Inverno Selvagem

Odisseia, 16h01

Macacos-do-Japão em termas a céu aberto. O superfaro de um urso polar. Pinguins-imperadores unidos em grandes grupos para conservar o calor. O pêlo espesso de um leopardo-das-neves. Eis alguns dos exemplos revelados pela docussérie que convida a descobrir “como os animais sobrevivem e prosperam no frio extremo”.

É um ambiente que tem tanto de arrepiante – e potencialmente fatal para os seres humanos – quanto de “deslumbrante e revelador de incríveis histórias de sobrevivência e adaptação”, assegura o canal. É precisamente com Adaptação que se estreia Inverno Selvagem. Traz quatro episódios de uma hora cada, para seguir semanalmente. Predação, Sobrevivência e Ciclo da vida são os temas dos próximos capítulos.

Inverno Selvagem AMC Networks Inverno Selvagem AMC Networks Inverno Selvagem AMC Networks Inverno Selvagem AMC Networks Inverno Selvagem AMC Networks Inverno Selvagem AMC Networks Inverno Selvagem AMC Networks Inverno Selvagem AMC Networks Inverno Selvagem AMC Networks Inverno Selvagem AMC Networks Fotogaleria Inverno Selvagem AMC Networks

Filhos do Sol

RTP2, 16h08

É com um eclipse solar – e com os medos, as superstições e o fascínio que o fenómeno desperta desde tempos antigos – que começa a segunda temporada da série documental acerca da ligação dos povos americanos aos céus e aos mistérios do universo.

Quando a Lua come o Sol é o primeiro de dez episódios que, da Patagónia ao Canadá, hão-de contemplar viagens no tempo, auroras boreais, vida extraterrestre, glaciares, a extinção da Humanidade ou sons do universo. Ricardo García é o guia desta viagem em que entram registos históricos, observações astronómicas e comentários de cientistas.