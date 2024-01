Três mulheres morreram devido a violência doméstica no último trimestre de 2023

Em 2023, houve um total do ano para 22 homicídios por violência doméstica, com 17 mulheres, duas crianças e três homens como vítimas. Houve mais de 30 mil denúncias às polícias.

Mais três mulheres morreram nos últimos três meses de 2023 vítimas de violência doméstica, elevando o total do ano para 22 homicídios neste contexto, segundo dados divulgados esta quarta-feira, que revelam mais de 30 mil denúncias às polícias no ano passado.

De acordo com as estatísticas no Portal da Violência Doméstica, entre Outubro e Dezembro de 2023, "registaram-se três vítimas (mulheres) de homicídio voluntário em contexto de violência doméstica, sendo que no período homólogo de 2022 se registaram cinco vítimas (quatro mulheres e uma criança)".

"No ano de 2023 registaram-se 22 homicídios voluntários em contexto de violência doméstica (17 mulheres, duas crianças e três homens). Em 2022 ocorreram 28 homicídios (24 mulheres, quatro crianças)", refere a informação no Portal da Violência Doméstica, que lembra que os dados sobre homicídios voluntários e crimes cometidos em contexto de violência doméstica são recolhidos pelas polícias – Polícia Judiciária, PSP e GNR –, pela Direcção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais e pela Comissão para a Cidadania e a Igualdade de Género, que coordena a Rede Nacional de Apoio a Vítimas de Violência Doméstica (RNAVVD).

Os dados estatísticas indicam que foram acolhidas no último trimestre pela RNAVVD 1.296 pessoas, das quais 50,8% mulheres, 47,5% crianças e 1,7% homens. Há uma redução face ao período homólogo, uma vez que no último trimestre de 2022 tinham sido acolhidas 1.441 pessoas.

"Registaram-se 6.973 ocorrências participadas à PSP ou à GNR, menos 17,41% que no semestre anterior e menos 2,19% que no período homólogo de 2022. Assinala-se que em 2023 foram participados 30.279 crimes de violência doméstica, menos 0,4% que no ano de 2022, em que se registaram 30.389 participações. Foram aplicadas 1.161 medidas de coação de afastamento a agressores pelo crime de violência doméstica e integradas 2.494 pessoas em programas para agressores", segundo a informação no Portal da Violência Doméstica.

As estatísticas revelam ainda que no último trimestre de 2023 foram transportadas 207 vítimas e 5.222 pessoas "foram abrangidas pela medida de protecção por teleassistência".