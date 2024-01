Podcast. A direita já não consegue maioria absoluta sem o Chega

Inspirado por António Costa, Pedro Nuno Santos usa a mesma estratégia do seu antecessor: não há Governo de direita sem o Chega dizer que sim. Quando as eleições regionais dos Açores se aproximam, está lançada a dúvida: vai a coligação de direita unir-se ao Chega para poder manter a presidência da Região Autónoma dos Açores?

