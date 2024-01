Segredos de polichinelo na pérola do Atlântico

Dizemos, com frequência, que, sendo um pequeno país de 10 milhões de habitantes, os segredos em Portugal são muito difíceis de o ser por muito tempo. Os “segredos” que muitos conhecem e não deveriam conhecer, como acontece numa aldeia grande. Assim sendo, se por vezes comparamos Portugal a uma aldeia em que todos conhecem todos, a Madeira, onde vive apenas 2% da população total, poderá ser comparada a um monte alentejano, onde todos conhecem as virtudes e os defeitos, os nomes e os apelidos, o que fazem e deixam de fazer, os patrimónios de todos os vizinhos.

O que se está a passar na pérola do Atlântico é o exemplo acabado de um típico segredo de polichinelo que dia a dia vai dando a conhecer novos suspeitos de corrupção, que há muito os sinais exteriores de riqueza já denunciavam. Haveria alguém que não os conhecesse? Santa hipocrisia!

Helder Pancadas, Sobreda

O Chega vai dar-nos sol na eira e chuva no nabal

As propostas eleitorais de André Ventura são arrojadas. Tiveram a mão de Pedro Arroja. O mesmo que fala no “esdrúxulo Estado mercantil do Chega”. Com Ventura, o país terá sol na eira e chuva no nabal. Notável polivalência de um político. I) Santo António, “padroeiro dos pobres e de quem sofre” – aumenta tudo. Salário mínimo, reformas, professores, pensionistas, polícias, GNR, médicos. Haverá dinheiro para todos (esqueceu a ASAE); II) “Portugal livre de impostos”: diminui tudo, IMI, IRS, IRC, IVA; III) Robin dos Bosques de Mem Martins – os ricos que ganham o RSI e os bancos vão perder as benesses, (esqueceu petrolíferas e quejandas); IV) “homem asseado” – vai limpar o país. De um sopro acaba com a corrupção, a pedofilia, a imigração, a emigração, os refugiados e até com as cores do arco-íris; (V) “caçador/pescador”– dispara contra tudo o que mexe e pesca de arrasto no mar do PSD; VI) “chefe cozinheiro” – junta todos os ingredientes e apresenta pratos de “fusão” enfeitados com verborreia; VII) “ilusionista” – convence a plateia de que quinquilharia é artigo de luxo. Para pagar tudo, ou descobriu petróleo no Beato ou fez uma PPP com os Emirados, através do seu Benfica. Chega.

Fernando Vasco Marques, Várzea de Sintra

Sondagens e estratégias

A realidade obriga a adaptações permanentes. O empate esquerda-direita nas sondagens deve obrigar a uma reflexão. À esquerda, embora incipiente, o entendimento dos partidos da “geringonça” permitiu um longo período de estabilidade, com grande diminuição do desemprego e redução da dívida pública.

À direita, a contabilidade que permite o empate envolve o Chega, um partido que vive da contestação, que denuncia alguns problemas mas que não será capaz de os resolver, pois grande parte dos problemas resulta das desigualdades, e o partido é apoiado por grandes capitalistas, como já foi publicamente admitido.

Apesar de os imigrantes estarem a salvar a nossa agricultura e a encher os cofres do Estado, o Chega insiste em tentar culpar os imigrantes, em colisão com princípios básicos da social-democracia, e mostrando ao que vem, quando a voracidade de Ventura já o faz apresentar-se como herdeiro de Sá Carneiro. Assim, votar à direita será votar na instabilidade.

A bem de uma estabilidade permanentemente escrutinada, é essencial que na campanha a estratégia dos partidos de esquerda seja a da valorização do que os une, para construírem uma solução governativa, sem voltarem ao expediente de manterem um pé dentro e um pé fora do Governo.

José Cavalheiro, Matosinhos

A “classe política” em questão

O uso dos termos faz o seu significado, não faz o conceito. O uso do termo “classe”, para agrupar todos os atores da política, como “a classe política”, é uma amálgama logicamente errada. Essa expressão pretende identificar como comum um conjunto heterogéneo, instável e variável de personalidades com diferentes predicados ideológicos, sociais e económicos. A noção de “classe”, no sentido sociológico e histórico, baseia-se no nível económico e social de grupos populacionais, nas relações de propriedade e de produção, e é o fundamento da diversidade e das contradições entre partidos políticos, representantes de classes sociais. No que concerne a reiterados procedimentos de conduta desonesta de personalidades políticas de diferentes partidos, não são extensíveis como atributo ao conjunto impropriamente rotulado “classe política”. E, o facto é que, em grande medida, a desonestidade premiada (e punível…) resulta da interferência de indivíduos da classe social que usufrui um alto poder económico na conduta de alguns políticos, com amplos poderes interactivos em diversas instâncias do aparelho de Estado. Partidos que não fizeram prova de poder, nem em autarquias, nem em governos, podem anunciar aos quatro ventos a sua imaculada higiene, mas falta-lhes a prova real. De bons intentos está o inferno atulhado.

José Manuel Jara, Lisboa