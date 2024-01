Quinta na TV: entre samba de resistência e imigrantes Presos às redes

CINEMA

São Jorge

TVCine Edition, 19h20

Jorge é um pugilista desempregado a tentar sustentar a mulher e o filho. Quando ela decide regressar ao seu Brasil natal, Jorge fica sem saber o que fazer. Acaba por aceitar trabalhar como cobrador de dívidas, passando a intimidar pessoas que, tal como ele, estão numa situação desesperada. Realizado por Marco Martins e protagonizado por Nuno Lopes (Prémio Orizzonti para melhor actor no Festival de Veneza), um filme dramático enquadrado pelos anos da troika.

A Favorita

Hollywood, 2h30

Anne, a rainha de Inglaterra, deixa todas as decisões nas mãos da duquesa (e sua amante) Sarah Churchill. Quando Abigail chega ao palácio, torna-se próxima de Sarah e empenha-se cada vez mais em cair nas boas graças da rainha. Dirigida por Yorgos Lanthimos (A Lagosta, Pobres Criaturas) e protagonizada por Olivia Colman, Emma Stone e Rachel Weisz, esta tragicomédia de época ganhou no Festival de Cinema de Veneza o Prémio do Júri e o Coppa Volpi de melhor actriz para Colman, cuja interpretação também mereceu um Óscar.

DOCUMENTÁRIOS

Enredos da Liberdade - o Grito do Samba pela Democracia

Globoplay, streaming

A dias do Carnaval, estreia-se uma série documental focada no papel político das escolas de samba no Brasil dos anos 1980, enquanto epicentro da resistência à ditadura militar. Criavam sambas-enredos que exaltavam a luta e desafiavam o regime, mesmo que implicitamente. “Apesar da censura e vigilância da polícia política”, explica a Globo, “desfilaram a crítica à ditadura e a luta pela liberdade para milhares de espectadores”.

A Maldição de Tutankhamon

História, 22h15

Estreia. Em 1922, a expedição comandada pelo egiptólogo inglês Howard Carter descobriu o túmulo intacto do faraó Tutankhamon no Vale dos Reis, naquele que se tornaria um dos mais famosos achados arqueológicos de sempre. E também um dos mais fascinantes: não só revelou uma câmara intacta e repleta de tesouros, como foi seguido de incidentes estranhos e trágicos, como se a equipa tivesse sido acometida por uma maldição.

É sobre esta vertente que se debruça este documentário, o primeiro de um especial intitulado Maravilhas do Antigo Egipto. Semanalmente, por esta hora, o canal debita um total de seis programas que prometem “uma experiência audiovisual irrepetível”, com passagem pelo complexo de Karnak, a tumba da rainha-faraó Nefertiti, os templos de Philae ou o sítio de Tânis.

Das Boot: A Real Odisseia do Submarino 96

RTP2, 22h52

A história do submarino alemão U-96, que serviu o III Reich durante a II Guerra Mundial, inspirou uma série de ficção recente e já tinha sido o ponto de partida do claustrofóbico épico de guerra cinematográfico realizado por Wolfgang Petersen em 1981 (nomeado para seis Óscares), por sua vez baseado no romance que Lothar-Günther Buchheim publicara nove anos antes, a partir da sua observação enquanto repórter de guerra a bordo do submergível.

Este documentário de Raphael Millet chegou, em 2023, para contar os detalhes reais dessa história, estabelecendo paralelos com a obra de Petersen para compreender “até que ponto o filme se inspira indirectamente nas imagens da propaganda alemã e lhes deve grande parte da sua eficácia cinematográfica e força visual”, descreve a sinopse. Além de imagens raras, inclui depoimentos do último sobrevivente da tripulação, do filho do capitão e do filho de Buchheim.

INFORMAÇÃO

Linha da Frente

RTP1, 21h01

A reportagem de hoje relata as condições em que vivem imigrantes que vêm para Portugal trabalhar em estufas, campos de milho, apanha de amêijoa e outras funções, frequentemente sem papéis, sem falarem a língua e, por vezes, aprisionados em redes de tráfico humano.

Por outro lado, problematiza a fiscalização (ou falta dela) e o processo de obtenção de documentos, questionando directamente Luís Goes Pinheiro, presidente da Agência para a Integração, Migrações e Asilo, entidade criada Outubro do ano passado para assumir parte das responsabilidades dos extintos Serviço de Estrangeiros e Fronteiras e Alto Comissariado para as Migrações. Presos às redes é um trabalho da jornalista Sandra Claudino, com imagem de David Freitas e edição de Carlos Felgueiras e Sousa.