BMG desliga-se de Roger Waters devido a declarações polémicas sobre Israel, EUA e Ucrânia

As posições políticas do músico britânico, co-fundador dos Pink Floyd, estão na base da ruptura.

A empresa discográfica BMG está preparar-se para cancelar o contrato que mantinha com o músico britânico Roger Waters, ex-baixista, compositor e vocalista dos Pink Floyd, banda de que foi co-fundador.

A notícia foi avançada pela revista Variety. Entre as razões que levam a BMG, uma empresa do grupo Bertelsmann com sede em Berlim, na Alemanha, a tomar esta decisão está o historial de declarações polémicas do músico sobre Israel, a Ucrânia e os Estados Unidos. A companhia discográfica não comentou nem confirmou a notícia.

O músico britânico de 80 anos tinha assinado em 2016 um contrato com a BMG para o lançamento de uma versão regravada do álbum Dark Side of the Moon, que os Pink Floyd lançaram em 1973. Mas, no ano passado, Thomas Coesfeld, o novo CEO da BMG, rejeitou-o e o disco acabou por ser produzido pela Cooking Vinyl, que tem sede no Reino Unido.

Numa entrevista de Novembro passado ao jornalista norte-americano radicado no Brasil Glenn Greenwald, Waters já dizia que tinha sido "despedido" pela BMG quando estava a fazer Dark Side of the Moon Redux devido a "interesses pró-israelitas" na Bertelsmann​, lembra o The Independent, mas a editora fez saber que não concordava com a sua versão dos acontecimentos.

Roger Waters tem sido acusado de anti-semitismo pelo seu veemente apoio à causa palestiniana e pela denúncia do que considera ser um não declarado regime de apartheid imposto pelo Estado israelita. O músico tem insistido que critica as acções do Estado de Israel para com o povo palestiniano, e não o povo judeu.

Outra das polémicas supostamente em causa é a defesa que o músico fez dos argumentos russos em relação à invasão da Ucrânia, num discurso nas Nações Unidas, a convite da Federação Russa. Este seu posicionamento levou ao cancelamento, pela organização, de dois concertos em Cracóvia, na Polónia. Em Março passado, Roger Waters actuou em Portugal num concerto, que o crítico do PÚBLICO Mário Lopes considerou admirável, integrado na sua digressão This is Not a Drill.

Em Junho do ano passado, a polícia de Berlim abriu um inquérito por “suspeita de incitamento ao ódio”, depois de queixas contra o músico por ter usado roupas que faziam lembrar um oficial das SS num concerto. Na altura, o cantor e compositor afirmou que a mensagem do seu concerto era claramente contra o fascismo, a injustiça e o sectarismo em todas as suas formas. Mas o departamento de Estado norte-americano considerou que este "concerto continha imagens profundamente ofensivas para o povo judeu e que minimizavam o Holocausto".

Em Abril, Roger Waters tinha conseguido travar na justiça o cancelamento do seu concerto em Frankfurt, o último dessa sua digressão na Alemanha.