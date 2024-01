Num processo à pressa, partidos fazem pouca renovação nas listas — à excepção do PSD

Partidos políticos preparam-se para as legislativas de Março: entregam listas para cada círculo eleitoral e orçamentos de campanha. Já há quem ande no terreno em eventos e contacto com os eleitores.

Terminou nesta segunda-feira o prazo para os partidos apresentarem as listas de candidatos pelos 22 círculos eleitorais às legislativas de 10 de Março. Dois anos depois das últimas legislativas, também elas antecipadas, só o Chega e o PAN mantêm a mesma liderança. Porém, tendo em conta a urgência do processo eleitoral, grande parte dos cabeças de lista e da composição é muito parecida com as últimas eleições. Transferências só à direita, do PSD e IL para o Chega.