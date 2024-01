A luta dos professores

O estudo mais recente sobre o absentismo docente reflecte de imediato uma realidade dramática e gritante: a de uma classe cada vez mais envelhecida, exausta, muito deprimida, cheia de burnout. O número de professores que se arrastam penosamente com mais de 60 anos e 40 de serviço até à idade de reforma é cada vez maior. A falta de docentes de substituição dentro de um tempo aceitável é a consequência directa da diminuição do número professores no activo e da falta de atractividade da carreira, pouco ou nada interessante para os jovens. A tão falada reposição integral do tempo de serviço dos docentes tem sido um alvo muito apetecível das promessas dos partidos, mas representa apenas a ponta mais conhecida do icebergue das reivindicações da classe. Existem muitas outras, que nunca foram satisfeitas e que conduziram à grave situação em que o ensino público não superior se encontra hoje: a valorização remuneratória dos escalões e índices de progressão, bem como a redução do seu número, a eliminação definitiva dos docentes contratados, a diminuição do número de alunos por turma e da carga burocrática do serviço não lectivo, a revisão de um mecanismo de avaliação sem quotas e a criação de uma etapa de pré-reforma adequada e digna são apenas alguns. É bom termos a noção de que este grupo é formado por mais de cem mil docentes. Se lhe adicionarmos os familiares solidários com a sua luta, então temos um grupo impressionante de eleitores muito zangados, a querer protestar no dia 10 de Março.

Estêvão Emanuel Fernandes, Mirandela

Direitos constitucionais

Os art.º 64, 65 e 74 da Constituição dizem, respectivamente, que os cidadãos têm direito constitucional à saúde, habitação e ensino. O facto de estes direitos dos cidadãos também poderem ser facultados por instituições privadas não exime os governantes de fazerem cumprir a Constituição. Os "vistos gold", as urbanizações de luxo, os colégios e universidades privadas, podendo ser um complemento das obrigações do Estado, vieram inflacionar aqueles direitos, originando uma subida de investimento para o qual o cidadão comum não estava preparado. Quanto à habitação, talvez uma maneira de reverter esta situação seja a de os estrangeiros só poderem adquirir imóveis passado "x" tempo de cidadania, para uso próprio, e sem poderem arrendar.

Duarte Dias da Silva, Foz do Arelho

Inocente?

Se José Sócrates está inocente, porque é que ele não quer provar em tribunal essa inocência? Se fosse comigo, eu queria ser julgado o mais depressa possível. Então quem compreende que, em vez de ser julgado, este ex-primeiro-ministro interpõe cerca de 40 recursos, recusa cerca de 14 juízes e empurra o processo com as aberturas que a lei lhe permite. Porque não quer ele ser julgado, provar a sua inocência e, pelo contrário, usa de tudo o que está ao seu alcance para que o processo venha a prescrever?

Embora o julgamento se faça no tribunal, os portugueses percebem que é isso que ele prefere. Porque é que este senhor que se diz inocente não quer ir para tribunal e provar que o é?

José Rebelo, Costa de Caparica

Pela ciência

Leio sempre com muito interesse os artigos de David Marçal versando sobre quaisquer assuntos do domínio da ciência, por contraponto com a pseudociência e as notícias falsas, as quais misturam meias verdades com falsidades, com motivações que vão da economia à ideologia e à política.

Foram precisos muitos séculos, o brilhantismo ou o génio e, também, a dedicação de muitas pessoas para atingirmos o nível de conhecimentos científicos que nos permite níveis de vida com um grau de qualidade que nunca se tinha alcançado. Porém, surgem no horizonte perigos vários, particularmente o falhanço da escola e as limitações da comunicação social séria e isenta, que fazem disseminar a ignorância e facilitam a difusão de conteúdos sem rigor nem verdade.

O caminho da escuridão não augura nada de bom, da alimentação à saúde, ao modo de vida, à justiça e ao bem comum. Precatemo-nos a tempo. A bem de todos. Muito obrigado a David Marçal e a outros como ele.

José Batista d’Ascenção, Braga

Em quem acreditar?

O que se está a passar no mundo da política, em conluio com variados "faunos" da sociedade civil, e vice-versa, já não encontramos adjectivos suficientes que sustentem tanta indignação contra a malandragem institucionalizada a que vamos assistindo. E o mais grave deste estado de coisas é que tais alegados delinquentes são maioritariamente representantes do povo.

Toda esta continuada falta de ética não pode produzir efeitos para que alguns queiram fazer renascer o passado antidemocrático, com populismos a encontrar caminhos perigosos e extremistas. Portanto, à justiça urge pôr fim a tanto "fartar, vilanagem". Todos devem devolver o que roubaram até ao último cêntimo e cumprir a pena até ao fim das suas condenações.

José Amaral, Vila Nova de Gaia