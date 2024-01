Saúde: pôr o incentivo no bolso dos médicos

O modelo que será implementado é o dos CRI, mas agora para as urgências, permitindo que o incentivo seja posto no sítio em que pode fazer a diferença, para que as escalas não fiquem vazias.

É hoje publicada em Diário da República a portaria que define como se mede o desempenho das novas equipas dedicadas multidisciplinares a trabalhar nas urgências dos cinco maiores hospitais do país (São José, Santa Maria, Hospitais da Universidade de Coimbra, Santo António e São João), assim como a forma de as remunerar com incentivos financeiros, na medida do cumprimento dos objectivos.