Illinois não impede Trump de concorrer nas primárias republicanas

A comissão de eleições do estado norte-americano do Illinois decidiu esta terça-feira manter o nome de Donald Trump nos boletins de voto da eleição primária do Partido Republicano, agendada para 19 de Março.

A decisão foi tomada depois de um antigo juiz republicano, Clark Erikson, ter declarado que Trump não devia ser autorizado a candidatar-se à eleição presidencial de 2024 devido ao seu papel na invasão do Capitólio. Erikson, que foi nomeado para recomendar uma decisão ao painel de funcionários eleitorais que analisou uma queixa de cinco eleitores, disse também que a decisão de impedir a candidatura do ex-Presidente dos EUA deve ser tomada pelos tribunais, e não pela comissão de eleições do Illinois.

À semelhança de decisões tomadas pelo Supremo Tribunal do Colorado e pela secretária de Estado do Maine, o juiz do Illinois concluiu que há provas suficientes de que Trump foi o principal responsável pela invasão do Capitólio, a 6 de Janeiro de 2021, e de que o ataque contra o centro do poder legislativo dos EUA foi um acto de insurreição.

Segundo a Secção 3 da 14.ª Emenda da Constituição norte-americana, aprovada na sequência da Guerra Civil de 1861-1865, um insurrecto não pode tomar posse de cargos públicos electivos que requeiram um juramento de fidelidade à Constituição.

No dia 8 de Fevereiro, os juízes do Supremo Tribunal dos EUA vão começar a decidir se Trump deve, ou não, ser impedido de se candidatar nas eleições primárias do Colorado e do Maine, sendo que a decisão final deverá estender-se a todos os estados norte-americanos.