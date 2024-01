Tribunal rejeita pedido de Cher para ficar com tutela do filho toxicodependente

“Não questiono o facto de as preocupações de Cher serem motivadas pela preocupação com o seu filho”, reconheceu o juiz, que, contudo, não encontrou “provas suficientes” para justificar a tutela.

O pedido de uma tutela temporária interposto por Cher para ser a única curadora dos bens do filho foi rejeitado nesta segunda-feira. De acordo com o tribunal, Elijah Blue Allman tem provado ser capaz de “administrar as suas finanças”, tem um apartamento e tem-se mantido “sóbrio”, depois de ter sido submetido a vários testes de despiste para drogas, considera o tribunal.

A estrela da pop, Cher, procurava conseguir uma tutela temporária de emergência para o filho, “com graves problemas de saúde mental e abuso de substâncias” e submeteu o pedido oficial no final do ano passado. A artista de 77 anos esteve presente remotamente em tribunal nesta segunda-feira e reforçou a sua preocupação, por ter “medo que o filho permaneça vivo até ao final do ano”.

Na mesma audiência, em Los Angeles, a equipa de advogados de Cher foi mais longe e revelou que Elijah Blue Allman, diagnosticado com esquizofrenia, foi forçado a ser internado “várias vezes”, no decorrer do último ano, com base nas “detenções 5150” — o código legal do estado da Califórnia que permite hospitalizações psiquiátricas involuntárias durante um máximo de 72 horas.

Além disso, adiantaram estar a tentar confirmar que Allman é bipolar com um “médico de referência”. E insistiram: “Os médicos disseram a Cher que se ela não desse este passo como mãe dele, ele acabaria novamente na rua.”

O juiz responsável pelo caso não desvaloriza a perspectiva de Cher: “Não questiono o facto de as inquietações de Cher serem motivadas pela preocupação com o seu filho. Não acho que [Allman] questione isso.” Ainda assim, considerou que não há “provas suficientes” que justifiquem uma tutela de emergência, só com base em “medos” e cenários “hipotéticos”.

Do outro lado, os advogados de Elijah Blue pediram a Cher que procedesse ao pagamento das pensões regulares do fundo da cantora. Os advogados da cantora confirmaram que as transferências serão feitas em breve, mas que vão “directamente” para quem o filho deve dinheiro, em vez de “para as mãos dele”.

Entretanto, o advogado de Allman, Steven Bremer, já reagiu à decisão do tribunal, numa declaração enviada à revista People. “Elijah está muito feliz porque, como o tribunal determinou, não precisa de uma tutela temporária. Está grato aos seus fãs, amigos e comunidade pelo apoio. Está a ir muito bem.”

Ficou agendada uma nova audiência em tribunal para 6 de Março e será tomada uma decisão final por parte do juiz.

Os problemas com Elijah, músico conhecido profissionalmente como P. Exeter Blue, não são de hoje. Em Outubro, Cher desabafou, em declarações à People, sobre os problemas de dependência do filho, que teve com o cantor e guitarrista Gregg Allman. “Não estou a sofrer de nenhum problema que milhões de pessoas nos Estados Unidos não sofram”, constatou Cher, negando o boato de que teria contratado quatro homens para retirarem o filho à força de um quarto de hotel em Nova Iorque, mas sublinhando estar disposta a tudo. “Sou uma mãe. Este é o meu trabalho — de uma forma ou de outra, tentar ajudar os meus filhos. Fazemos tudo pelos nossos filhos. Sempre que podemos ajudá-los, fazemo-lo porque é isso que é ser mãe.”

Além de Elijah, Cher é mãe de Chaz Bono, activista dos direitos LGBT, escritor, actor e cantor de 54 anos, fruto da sua (atribulada) relação com Sonny Bono, com quem a cantora deu os primeiros passos no mundo artístico, com a dupla Sonny & Cher.